¿Cuándo van a inaugurar ‘Coyosauria’? El nuevo parque temático al sur de la CDMX

Coyosauria será un parque temático que se ha confirmado en días recientes que se construirá en la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, será un parque repleto de aventuras y gratuito para todos los visitantes.

Coyosauria: El parque jurásico al sur de la ciudad

Coyosauria (de acuerdo con la mandataria) mencionó que busca ofrecer un espacio de recreación. Se inaugurará muy pronto pues, a pesar de que no dieron una fecha en específico ya que el proyecto va iniciando, sin embargo, hicieron énfasis en su importancia.

Coyoacán es una de las alcaldías de la CDMX que será de las más visitadas para el próximo año y las autoridades correspondientes lo saben, es por eso que decidieron crear un parque temático de dinosaurios en ella. A pesar de que su construcción generó controversias en mayo de este año, el proyecto se movió y ahora es uno de los parques temáticos más esperados.

La idea de Coyosauria inició gracias a una pequeñita que durante un evento del Día del Niño en el Zócalo, le platicó de manera personal a Clara Brugada la idea de un parue como ‘Iztapazauria’ pero en su alcaldía. Debido a esto, la jefa de Gobierno decidió hacer realidad su sueño.

¿Cómo será Coyosauria?

Las primeras declaraciones de los responsables indican que Coyosauria no sólo será un parque temático, sino que además, tendrá un gran espacio de áreas verdes para poder convivir en comunidad. Aunado a esto, se pretende que las infancias puedan aprender sobre estos seres que algunos se extinguieron y otros tantos evolucionaron, para poder adaptarse a la vida en la actualidad.

Asimismo, dijeron que la imaginación de las infancias y adultos que les acompañen, será lo primero que cumplirá el objetivo de Coyosauria. Y lo mejor de todo es que será completamente GRATIS para todas las edades.

¿Dónde se ubicará Coyosauria y por qué su ubicación fue un blanco de críticas?

Coyosauria será el spot por excelencia próximamente de miles de niños, niñas, adolescentes y adultos pues el gran espacio con el que cuentan pinta para ser mucho más que un simple parque temático.

En un inicio se había planteado la posibilidad de construirlo cerca del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) sin embargo, los vecinos de Santa Úrsula Coapa se negaron rotundamente, pues afirmaban que esto afectaría aún más sus problemas hídricos. Finalmente en mayo de 2025 los vecinos lograron que se cancelara la construcción de ‘Coyosauria’ en ese lugar.

Sin embargo, en días recientes se realizó una consulta vecinal y ahora estará ubicado en la calle Teotongo 17, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, CDMX, cerca de la estación del Tren Ligero ‘El Vergel’. Habrá que esperar a cualquier actualización de las autoridades correspondientes para saber cuándo se inaugurará este nuevo parque temático.