¡Toma precauciones! Gobierno capitalino emite alerta amarilla por lluvias

Este viernes 26 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México alertó por intensas llvuias que se prevé cubran buena parte de la capital mexicana. / NurPhoto

El Gobierno de la CDMX activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 25 de septiembre de 2025.

¿Cuáles serán las alcaldías más afectadas por las lluvias?

Por medio de un comunicado, la autoridad de la CDMX indicó que esta Alerta Amarilla por lluvias es para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Para dichas demarcaciones políticas se pronosticó lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:45 y las 23:00 horas de este jueves 25 de septiembre de 2025.

Ante cualquier emergencia, Protección Civil de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía comunicarse a los siguientes teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel y al 555683 2222.

También solicitó mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales de redes sociales: X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX, además del sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

Por su parte la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguagua) creó un mapa de la red de estaciones pluviométricas que indican en tiempo real en dónde se registran lluvias en la CDMX.

Dicho mapa cuenta con un semáforo en donde se indica la intensidad de la precipitación:

* Nube morada: lluvia torrencial.

* Nube roja: lluvia intensa.

* Nube naranja: lluvia fuerte.

* Nube amarilla: lluvia regular.

* Nube verde: lluvia ligera.

* Termómetro bajo: sin lluvia.

ahz.

