⁠Registro a la Tarjeta Violeta en Guanajuato 2025: Así puedes descargar los formatos para el apoyo de 2 mil pesos

Así puedes descargar los formatos para el apoyo de 2 mil pesos de la Tarjeta Violeta en Guanajuato 2025.

Si vives en el municipio de Guanajuato, debes darte prisa si quieres participar en la nueva convocatoria del programa Tarjeta Violeta, que fue dada a conocer por la presidenta municipal, Samantha Smith Gutiérrez, a través del Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres. Ahora te explicamos todo lo que necesitas para solicitar el apoyo de 2 mil pesos.

¿Quiénes pueden registrarse?

La convocatoria va para todas las mujeres mayores de edad, de nacionalidad mexicana, que residan en el municipio de Guanajuato y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Requisitos para registrarse a la Tarjeta Violeta en Guanajuato

Para participar, debes cumplir con lo siguiente:

Ser mujer de nacionalidad mexicana y con domicilio en el municipio de Guanajuato.

Realizar el preregistro en línea en la página del IMAIM: imaim.guanajuatocapital.gob.mx.

Presentar identificación oficial vigente (original y copia), que acredite residencia en Guanajuato.

Copia de la CURP.

Comprobante de domicilio (luz o agua) con antigüedad no mayor a 3 meses, o constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento.

Tarjeta Violeta en Guanajuato 2025: Formatos de registro. Ampliar

¿Dónde descargar los formatos del registro de la Tarjeta Violeta en Guanajuato?

También necesitarás:

Solicitud de ingreso al programa (formato FIMAIM-01-2025).

Aviso de Privacidad firmado (formato FIMAIM-04-2025).

Carta de Agradecimiento (formato FIMAIM-05-2025).

Carta Protesta de Decir Verdad (formato FIMAIM-06-2025).

Formato adicional FIMAIM-A-2025.

Los formatos los puedes descargar en este enlace. Deberán llenarse con pluma azul.

¿Cómo registrarse a la Tarjeta Violeta en Guanajuato 2025?

El proceso se divide en cuatro fases:

La primera será el preregistro en línea, que estará abierto este viernes 26 y lunes 29 de septiembre. En la segunda etapa se deberán entregar los documentos el 10 y 13 de octubre en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, ubicada en la colonia Noria Alta, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Posteriormente, la tercera fase será la publicación de resultados, programada para el 7 de noviembre en la página oficial del municipio de Guanajuato. Finalmente, la cuarta etapa contempla la entrega de tarjetas el 24 de noviembre en el Auditorio Municipal Yerbabuena del Roble, en la colonia Arroyo Verde, de 8:30 de la mañana a 7:00 de la noche.

