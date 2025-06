Congreso de Guanajuato rechaza la despenalización del aborto

El Congreso del Estado de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto, luego de que la semana pasada registrará un empate dicha iniciativa la cual hoy cambio de panorama con el cambio de último momento de la diputada del PVEM, Luz Itzel Mendo González, quien anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista.

Guanajuato es uno de los estados con leyes más restrictivas en el país en torno al aborto. De esta manera se alcanzaron 19 votos a favor de mantener la penalización del aborto y se registraron 17 en contra.

La decisión de la legisladora desató un fuerte caos en el pleno: colectivos feministas le gritaban “¡pinche vendida, pinche vendida!”, mientras que grupos en contra de la despenalización del aborto le aplaudían y ovacionaban, una situación de tensión en el pleno.

“Hablé con mujeres compañeras, hablé con mi conciencia y hoy he cambiado de opinión (…) “No soy ninguna vendida, hoy votaré a favor del dictamen”, dijo.

Insistió en que no estaba de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más y que en Guanajuato no hay ninguna mujer encarcelada por aborto, por lo que consideraba que no era necesario quitarlo como delito para proteger a las mujeres.

“Este no es tema de colores partidistas, el Partido Verde Ecologista al cual pertenezco orgullosamente reconoce la libertad de conciencia y en uso de plena libertad hoy defiendo con serenidad mi voto, yo no quiero que las mujeres vayan a prisión pero tampoco quiero que el aborto se imponga como política pública”, expresó Mendo González.

Cabe señalar que el pasado 29 de mayo en el Congreso y luego de varias oras donde cada uno de los diputados expuso sus motivos no se llego a un acuerdo quedando 18 votos a favor y 18 en contra por lo que este 5 de junio se reanudó la sesión.

Aborto en Guanajuato

Cabe señalar, que en el 2023 Guanajuato registró 5 mil 421 abortos, según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud de México. Mediante este se sabe también que quienes vivieron esos eventos de salud, el 1.2% (64) eran niñas de 10 a 24 años, y el 21.1% (mil 143) tenía entre 15 y 19 años de edad.

Por otro lado, León (27.2%), Irapuato (10.4%) y Celaya (7.3%) fueron los municipios donde hubo mayor incidencia de abortos. Del total registrado en el estado, 3 mil 065 (56.6%) se realizaron mediante legrado uterino instrumental.

Guanajuato es uno de los estados con leyes en torno al aborto más restrictivas en el país, pues lo permite solo en casos de violación y riesgo a la vida, por lo que no permite que las mujeres guanajuatenses tengan una vida reproductiva libre de estigma y con respeto a su autonomía reproductiva.

