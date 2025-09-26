Prohíben acceso al Río Lerma en San Mateo Atenco por crecida de niveles

Por crecida del Río Lerma en el Estado de México, autoridades prohiben el acceso a la rivera, a fin de evitar accidentes.

Autoridades del municipio San Mateo Atenco, en el Estado de México, prohibieron a los ciudadanos el acceso a la ribera del Río Lerma , consecuencia de los grandes niveles de los altos niveles registrados en los últimos días.

La administración informó a través de un comunicado de prensa que esta es una medida que tiene como propósito realizar trabajos preventivos en este afluente.

“Debido a las intensas lluvias que se han registrado en la región y con el objetivo de realizar trabajos preventivos de reforzamiento, se informa a la población que:por acuerdo del Ayuntamiento de San Mateo Atenco y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), queda estrictamente prohibido el acceso a la ribera del Río Lerma”.

¿Qué afectaciones se han registrado en la región?

En días anteriores fue documentado cómo es que las lluvias generaron diversas afectaciones en municipios del Valle de Toluca.

De manera particular se han registrado escurrimientos en múltiples municipios y este río es constantemente monitoreado tanto por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al igual que la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

¿Cuánto tiempo durará la restricción en el Río Lerma?

Se prevé que los trabajos sean desarrollados durante los próximos días y se exhorta a la ciudadanía a evitar acercarse, ya que, de lo contrario, podría haber sanciones administrativas.

ahz.

