Plataforma Digital Nacional sigue sin funcionar tras ocho años, confirma SNA

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, confirmó en “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar” que existen denuncias en curso ante las autoridades competentes por presuntos actos de corrupción contra el exsecretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, Roberto Moreno Herrera.

Vania explicó que las denuncias contra Moreno Herrera están en trámite y que la Secretaría Ejecutiva ha solicitado solventar información. La presidenta del SNA criticó que Moreno Herrera presentara su renuncia “dos minutos antes” de que se celebrara una sesión donde se preveía solicitar su remoción del cargo.

“Muy triste y desafortunado que en el Sistema Nacional Anticorrupción incluso haya estos señalamientos y que deberíamos de estar haciendo un trabajo para la ciudadanía y que lo que se está haciendo es servirse de ese propio sistema para intereses particulares”. — Vania Pérez

Te podría interesar: Hugo Aguilar recluta en la Corte a exfuncionario indagado por posible corrupción

¿Por qué no funciona la Plataforma Digital Nacional?

Vania Pérez señaló una de las fallas más críticas de la administración pasada: el incumplimiento en la Plataforma Digital Nacional (PDN).

Vania aseveró que, a ocho años de su creación, la PDN sigue sin funcionar.

El correcto funcionamiento de esta plataforma es el “trabajo principal de un secretario técnico” y permitiría a autoridades como la Suprema Corte buscar historiales de transparencia, declaraciones patrimoniales y participación en procesos de compra de funcionarios.

#AsíLasCosasPM



"Lo que hacen es denostar el trabajo que hace una servidora y lo que hacen muchos ciudadanos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción": @vaniadelbien con @EnriqueEnVivo por #WRadio — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) September 27, 2025

También puedes leer: ¿Nepotismo en el Poder Judicial? 62% de nuevos funcionarios tienen familiares en gobierno

¿Qué dijo sobre la contratación de Moreno Herrera?

Respecto a la contratación de Moreno Herrera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vania destacó que la Corte respondió a los medios de comunicación, no directamente al SNA, indicando que no hay registro de inhabilitación en la página de la Secretaría de la Función Pública.

No obstante, la presidenta del SNA defendió que su deber es informar y mantener los principios de transparencia y rendición de cuentas. Vania aseguró que ha dado cauce a todas las denuncias que han llegado a su gestión sin distinción, enfatizando que su postura es un tema de responsabilidad y no personal, con el objetivo de lograr la integridad del sistema.

Síguenos en Google News y encuentra más información