¿Hay denuncia contra Ricardo Pérez y Slobotsky de La Cotorrisa por acoso sexual? Jessica Bustos aclara rumores

El pasado 20 de septiembre, Jessica Bustos, esposa del influencer Xuxo Dom, dio a conocer que había iniciado un proceso legal contra unos “creadores de contenido” por el delito de acoso sexual. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podrá dar más información”, dijo en sus redes sociales.

¿La Cotorrisa enfrenta demanda por acoso sexual?

A pesar de que nunca dio nombres ni acusó directamente a alguien, múltiples medios retomaron versiones del periodista Arturo Gallegos, quien apunta a que podría tratarse de Ricardo Hernández y Slobotzky, conductores del podcast La Cotorrisa, debido a comentarios que presuntamente habrían hecho sobre ella en uno de sus programas.

TE PUEDE INTERESAR: El perfil para el nuevo James Bond y los actores descartados para interpretar a 007, según Denis Villeneuve

Jessica pide respeto

Ante el escándalo, Jessica, conocida en redes sociales como Yoshi, publicó una nueva historia aclarando. “Queridos seguidores y personas que han especulado cosas: no he señalado a quién denuncié y no saben por qué hechos. No han visto la carpeta de investigación. Por eso les pido respeto. A nadie le deseo vivir situaciones como las que he pasado estos meses”.

Hasta ahora, ninguno de los dos comediantes se ha pronunciado al respecto, pese a la presión mediática y a que muchos medios dan por hecho que la denuncia sería contra ellos. Sin embargo, ‘Yoshi’ aseguró que pronto podrá ofrecer más información, una vez que avance el proceso judicial.

TE PUEDE INTERESAR: El sueño (La cama) de Frida Kahlo: La subasta que podría convertirla en la mujer artista más preciada del mundo