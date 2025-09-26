Fórmula de lujo: El secreto de los perfumistas para hacer tu propio perfume de alta calidad

Un perfume no es mejor por tener más esencia o ser más caro, la clave para elaborar un buen perfume es conseguir la proporción adecuada de sus componentes. Los perfumes de lujo que realmente valen la pena tienen una concentración de esencias entre el 17% y el 20%.

La clave no está en que le eches un litro de esencia, sino en que esa combinación sea una sinfonía perfecta en tu piel. Y sí, obvio, necesitas un buen fijador para que esa magia te dure.

Hoy les vamos a contar el behind the scenes de la perfumería: qué onda con la nariz, cómo le hacen para identificar olores, mezclarlos y crear esas fragancias que tanto amamos. Y es que Martha Debayle estuvo con Rodrigo Flores-Roux, perfumista senior y Vice Presidente de Creación en Perfumería a través de W Radio para contarnos todos los secretos de los perfumistas, te contamos lo que nos dijo.

¿Cómo se construye mi fragancia? Las 3 notas clave

Toda fragancia se basa en una estructura llamada pirámide olfativa, que tiene tres niveles:

Notas de Salida (Top Notes): Es el primer shock, el aroma inicial que percibes al atomizar. Son las moléculas más pequeñas y efímeras, te duran unos 20 minutos. Piensa en cítricos o toques frescos. Notas de Corazón (Middle Notes): ¡El cuerpo y alma del perfume! Puedes distinguirlas desde los 20 minutos hasta unas 2 horas. Son las que definen la familia olfativa (florales, orientales, amaderadas, etc.). Notas de Fondo (Base Notes): Las heavy-duty del aroma. Son profundas y le dan la personalidad a tu fragancia, te duran de 8 hasta 10 horas.

Lo interesante, es que los maestros perfumistas eligen la personalidad al revés. ¡Empiezan por las Notas de Fondo, para darle carácter, luego eligen las de Corazón, y al final las de Salida! La proporción ideal que debes buscar es 40% fondo, 30% corazón, 30% salida.

¿Cómo identificar un buen perfume? / Kristina Strasunske Ampliar

¿Cuál es el proceso artesanal para crear un perfume?

La creación no es solo mezclar, es un arte. En laboratorios artesanales, donde se hace con pasión y el clima es perfecto (como la fabricación en Valencia que mencionan los expertos), el proceso es así de impecable:

Disolución y Esencia: La elaboración empieza con la disolución del alcohol con un poco de agua. Después se agrega el deseado aceite esencial y se mezcla todo para que macere. Maceración y Filtrado: La mezcla se deja reposar y durante todo el proceso se realizan pruebas olfativas para asegurar que se logran la calidad y los aromas deseados. Finalmente, se enfría la fragancia y se filtra.

Así que ya lo sabes, no es solo el dinero que te cuesta, sino la calidad de la mezcla. Si vas a elegir tu próxima fragancia, o incluso si te animas a experimentar en casa, asegúrate de honrar la ciencia detrás de ese aroma conjunto. ¡Un buen perfume no es un gasto, es una inversión en tu self-esteem!

