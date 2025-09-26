Apagón Masivo CFE: Esta es la razón por la que se fue la luz en Campeche, Yucatán y Quintana Roo

CFE ya atiende el apagón reportado este viernes 26 de septiembre en la Península de Yucatán, que incluye a Quintana Roo y Campeche. / Antonio Hugo Photo

Habitantes de la Península de Yucatán sufrieron un apagón masivo que afectó a varias partes tanto de Campeche, Yucatán y Quintana Roo durante la tarde de este viernes 26 de septiembre.

La ausencia de energía eléctrica por parte de la CFE causó sorpresa y afectaciones por la falta de semáforos y servicio de telefonía en ciudades como Mérida, Cancún y Ciudad del Carmen.

La CFE trabaja para reanudar el servicio de energía eléctrica tras el apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo de este 25 de septiembre.

¿Qué causó el apagón masivo en la Península de Yucatán?

Después de una hora de apagón masivo, la Comisión Federal de Electricidad informó que ya trabaja en una falla del suministro eléctrico que afectó varias zonas de la Península de Yucatán.

Sin embargo, fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien detalló la razón del apagón en Campeche, Yucatán y Quintana Roo:

Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

¿Qué dicen los afectados por el apagón en redes sociales?

A través de sus cuentas, habitantes de los tres estados que integran la Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), compartieron su falta de energía eléctrica.

También han dejado diversos comentarios sobre la situación actual, en una zona del país que tiene como característica las altas temperaturas.

No fue apagon mi presidenta fue una ausencia de luz.....

mi presidenta fue una ausencia de luz..... Nos cocinamos a baño María (al vapor) en la península de Yucatán, apagón masivo...aiudaaaa morimos de calaarssss

masivo...aiudaaaa morimos de calaarssss Por no decir apagón les dicen interrupción

les dicen interrupción Solo en Mérida pasan estas cosas jajajajaja apagón , tormenta, en viernes

, tormenta, en viernes El apagón be like: lo vemos el lunes papito

be like: lo vemos el lunes papito Nunca me había tocado el apagón total, no luz no internet en todo el estado. lol

total, no luz no internet en todo el estado. lol No tengo efectivo, empiezo los trueques con mi colección de juguetes de vuala #Yucatán#apagon

