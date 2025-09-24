Policía denuncia amenazas y revictimización tras acusar a excandidato a juez

Amenazan a policía que denunció a candidato a juez por asesinar a sus hijos por órdenes del CJNG.

Rosalinda Ávalos es una mujer policía de San Luis Potosí que irrumpió en el Congreso del Estado para denunciar que uno de los aspirantes a juez, Saba Santiago y Piña, estaba presuntamente implicado en el asesinato de sus dos hijos en 2020.

Pero ahí no acaba la historia, ahora se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad: tras lograr la exclusión del candidato del proceso judicial electoral, Ávalos ha sido denunciada penal y civilmente por el excandidato a juez, quien presuntamente utiliza como testigos a miembros de alto rango del crimen organizado.

¿Qué denuncias enfrenta Rosalinda Ávalos?

La denuncia penal, presentada en marzo, acusa a la oficial de delitos como abuso de autoridad y ejercicio ilícito de las funciones públicas.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Rosalinda reveló que lo más alarmante es que entre los testigos de Saba Santiago y Piña se encuentran presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la misma organización criminal que supuestamente ordenó el asesinato de sus hijos.

Expresó su profunda preocupación y temor por su seguridad y la de su hija, clamando por justicia y visibilidad pública de su caso.

“No estoy segura, estoy muy aprensiva, ansiosa por toda esta situación. Agradezco la atención que me están dando. Necesito que esto se haga público. Mi vida y la de mi hija corren peligro”. — Rosalinda Ávalos

La lucha de Rosalinda Ávalos por la justicia de sus hijos, asesinados el 11 de noviembre de 2020 por una aparente venganza de policías de investigación vinculados al crimen organizado que ella había confrontado, ha tomado un giro peligroso.

Ávalos se enteró de la existencia de una denuncia por daño moral en su contra, aunque aún no ha sido notificada formalmente, pero la mayor amenaza proviene de la denuncia penal.

¿Quiénes aparecen como testigos en su contra?

La oficial confirmó que, al acceder a la carpeta de investigación en su contra, descubrió la identidad de los testigos de la parte acusadora.

“Y hoy sé que es Artemio, su nombre Artemio ‘N’, alias el Memo, es un testigo y él es jefe del cártel, es un objetivo criminal del Cártel Jalisco... y la otra persona, su testigo, es la esposa de uno de los imputados del homicidio de mis hijos, del que ya está vinculado”. — Rosalinda Ávalos

Ávalos, puntualizó que se enfrenta a “monstruo que es el mismo Estado,” al tener que litigar contra “jueces, ministerios públicos, servidores públicos, y yo estoy sola en esto”.

“El Estado me está re-victimizando, ya fui víctima por el propio Estado, porque los que mataron a mis hijos son policías de investigación, están vinculados... y ahora yo soy la perseguida, que me digan, yo le dije al MP, dime a qué delito me estás acreditando, qué delito me estás investigando, que ya no me revictimice el Estado”. — Rosalinda Ávalos

Al ser cuestionada sobre si teme por su vida, Rosalinda Ávalos fue tajante:

