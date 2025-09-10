Rusia viola espacio aéreo de Polonia con drones y desata alerta en la OTAN

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk consideró el ataque con drones de Rusia como la mayor amenaza desde la II Guerra Mundial. / Mateusz Slodkowski

La violación del espacio aéreo de Polonia por parte de drones de origen ruso encendió la alarma internacional y generó una rápida reacción de la OTAN. Las Fuerzas Armadas polacas confirmaron el derribo de más de una docena de drones bomba, considerados como una amenaza directa para la seguridad nacional.

¿Qué dijo el primer ministro de Polonia sobre la amenaza rusa?

El primer ministro Donald Tursk anunció que, tras el incidente, Polonia solicitó a la OTAN abrir un proceso de consulta con sus países miembros. Según explicó, esta acción busca evaluar la magnitud de la violación y garantizar la seguridad territorial frente a la creciente tensión con Rusia.

“No tengo motivos para afirmar que estamos al borde de la guerra, pero se ha cruzado una línea y es incomparablemente más peligroso que antes”, declaró Tursk, quien describió la ofensiva como “lo más cercano a un conflicto abierto desde la II Guerra Mundial”.

¿Cómo respondió la OTAN a la incursión rusa en Polonia?

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la ofensiva rusa como un “comportamiento imprudente” y reiteró que el organismo se encuentra evaluando los pasos a seguir. Mientras tanto, altos mandos militares polacos calificaron el sobrevuelo de drones bomba como “una violación sin precedente del espacio aéreo”.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, que cumplió ya tres años, entra así en una nueva fase con repercusiones directas sobre un país miembro de la OTAN, lo que eleva el riesgo de un mayor involucramiento internacional.