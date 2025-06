Nutriendo Hogares CDMX 2025: Requisitos para recibir despensa GRATIS con tu tarjeta INAPAM en la GAM

Este martes 1 de julio arranca el programa Nutriendo Hogares en la alcaldía Gustavo A. Madero, a través del cual se entregarán despensas gratuitas a por lo menos 17 mil 500 familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas adultas mayores con su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Este apoyo será una entrega única y estará disponible hasta el 31 de octubre de 2025, con un valor estimado de hasta 400 pesos por despensa, la cual incluirá productos como arroz, frijol, lentejas, avena, pasta, aceite vegetal, café soluble, galletas, cereales, cubos de consomé, sal y gelatinas.

¿Quiénes pueden recibir la despensa gratis?

De acuerdo con las autoridades de la alcaldía, podrán acceder al apoyo las personas que habiten en Gustavo A. Madero y que se presenten en los puntos de atención establecidos por el programa en las fechas correspondientes.

Requisitos para recibir despensa gratis con tarjeta INAPAM en CDMX

Para solicitarla, se deben presentar los siguientes documentos:

Solicitud por escrito, misma que será proporcionada por la unidad administrativa responsable.

Identificación oficial vigente, que puede ser la INE, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla militar, pasaporte o la credencial del INAPAM.

Además, en caso de que la CURP no aparezca en la identificación, se deberá presentar por separado, así como un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, únicamente si el domicilio no aparece en la identificación.

