Renacimiento Maya lanza Consejo Promotor de Inversiones y marca ‘Invest in Yucatán’ para posicionar presencia global del estado

El Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la instalación del Consejo Promotor de Inversiones y Fortalecimiento Empresarial de Yucatán y la presentación de la marca “Invest in Yucatán”, acciones que buscan fortalecer la atracción de capital, detonar proyectos estratégicos y generar empleos mejor remunerados para la entidad.

El nuevo órgano consultivo está conformado por destacados empresarios y autoridades, y tiene como objetivo consolidar a Yucatán como un polo de desarrollo económico competitivo a nivel nacional e internacional.

“El Consejo Promotor de Inversiones no debe ser un órgano decorativo, sino que tendrá un papel consultivo en los grandes proyectos industriales, en las decisiones sobre infraestructura y en la política del Renacimiento Maya”, afirmó Díaz Mena, al tiempo que reconoció que el objetivo central es garantizar la prosperidad compartida y elevar la calidad de vida de las y los yucatecos.

En calidad de Presidente Honorario y en presencia de representantes del Gobierno Federal, el sector privado, la academia y la sociedad, el mandatario estatal destacó que este espacio de diálogo y coordinación refleja el compromiso de construir políticas públicas con legitimidad social, nacidas de la experiencia y de las necesidades reales de la comunidad.

Puntualizó que los retos económicos de Yucatán requieren respuestas firmes: en 2024 la entidad captó 147.8 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que la colocó en el lugar 26 a nivel nacional; su aportación al PIB del país fue de apenas 1.6%, ubicándose en la posición 22; y para julio de 2025 el salario promedio diario alcanzó los 525 pesos, situando a Yucatán en el lugar 24.

“Estos números no son solo estadísticas, sino un recordatorio de que tenemos un reto enorme: que la prosperidad llegue realmente a los hogares yucatecos. No podemos resignarnos a estar en los últimos lugares, por eso impulsamos esta estrategia que busca transformar la economía con infraestructura moderna, corredores industriales bien planeados y un ordenamiento territorial que dé certeza a las empresas”, expresó.

En este marco, también se presentó de manera oficial la nueva marca de atracción de inversiones “Invest in Yucatán”, que será la carta de presentación del estado ante los inversionistas y con la que se busca destacar con una identidad clara y una marca que proyecte a la entidad en el escenario global.

Afirmó que la participación del sector privado ha sido clave en el diseño del Renacimiento Maya, proyecto rector que alinea los esfuerzos estatales con la estrategia nacional de desarrollo impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gobernador señaló que, gracias al respaldo del Gobierno de México, Yucatán avanza en obras estratégicas como la modernización del Puerto de Progreso, el Tren Maya de carga, el acceso al gas natural y el fortalecimiento de la infraestructura energética, elementos que permitirán atraer inversiones de alto valor agregado y dar certidumbre a las empresas.

Asimismo, hizo un reconocimiento a la academia y a las universidades del estado por su papel fundamental en la formación del talento que demandan las industrias del futuro.

Uno de los ejemplos más destacados de colaboración entre dichos sectores –añadió– es la modernización del Puerto de Progreso, un proyecto que por muchos años fue visto como lejano y hoy es una realidad, construida en plena coordinación con la iniciativa privada y con el Gobierno de México.

De igual manera, Díaz Mena resaltó los avances del Tren Maya y sus terminales de carga, y agradeció al general Óscar Lozano Águila, director del Tren Maya, por su disposición y trabajo conjunto, lo cual –dijo– contribuye a impulsar el desarrollo turístico y el transporte de carga.

En su turno, Eugenio Govea Arcos, titular de los Comités Promotores de Inversiones de la Secretaría de Economía de México, resaltó que el empresariado yucateco cuenta con un buen Gobernador, como lo es Díaz Mena, que tiene la visión para hacer de Yucatán el mejor lugar para invertir en América Latina y así alcanzar el Renacimiento Maya.

“Este Comité Promotor de Inversiones es un mecanismo de comunicación bidireccional entre la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado y los hombres y mujeres de empresa de Yucatán. Permitirá identificar las oportunidades, pero también las barreras que enfrenta la inversión”, explicó.

Por su parte, el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán y Secretario Técnico del Comité, Ermilo Barrera Novelo, aseguró que este acto es una declaración de México hacia el mundo de que Yucatán se adentra en una nueva era de transformación basada en la prosperidad compartida.

“Una nueva era en la que, al contar con las grandes obras de infraestructura, se nos permite salir al mundo y decirlo con orgullo y con fuerza: estamos listos para que lleguen estos proyectos. Para demostrar que el Renacimiento Maya ha conseguido una política industrial basada en la técnica y el rigor, que va a permitir salir al mundo con fortaleza”, subrayó.

Participaron en este evento Carlos Alfonso Candelaria López, titular de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, y Claudia Yamily González Góngora, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial.

Entre los miembros del Comité se encuentran Alejandro Guerrero Lozano, José Antonio Chapur Zahoul, Fernando Vales Casares, Jorge Goff Ailloud, Jorge Alberto Ávila Rivero, Rafael Valdez Mingramm, Andrés Abimerhi Briceño, Sergio Asís Abraham Rodríguez, Raúl Aguilar Baqueiro, Esteban Walker Juanes, en representación de Antonio Eduardo Walker Olvera; Guillermo Edmundo Mendicuti Loría y Farique José Cetina Carrillo.

Además de Francisco Alfonso González Arceo, Jorge Abel Charruf Cáceres, Marco Antonio Ordóñez Guerrero, Emilio Alberto Loret de Mola Gómory, José Enrique Molina Casares, Gerardo Antonio Díaz Roche, Luis Gerardo González Morales, Jorge Orlando de Jesús Castillo Trelles, Carlos Martínez Trujillo, Emilio Blanco del Villar, Alberto Ponce Gutiérrez, en representación de Juan Manuel Ponce Díaz; Vanessa Arrigunaga Chico, Anuar Chapur Becil, Mónica Febles Álvarez Icaza y Jorge Alberto Baqueiro Baqueiro.

También María Eugenia Medina Rincón de Hollman, Ramiro Fernández Peniche, en representación de Ramiro Joaquín Fernández López; Sergio de Jesús Rosado Trujeque, María Teresa Cazola Bravo, Claudia Majul Álvarez y Alejandro Gómory Martínez.