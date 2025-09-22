Noche de Museos CDMX: Conciertos, visitas guiadas, proyecciones y más, son algunas de las actividades que puedes encontrar GRATIS

El próximo miércoles 24 de septiembre de 2025 se realizará como cada fin de mes, la noche de museos en la CDMX y si no tienes plan, te dejamos la guía completa para que visites alguno de los recintos culturales que contarán con conciertos, exposiciones, proyecciones y más.

Noche de Museos: Todas las actividades imperdibles para octubre 2025

Entre las distintas actividades que se están planeando para la noche de museos de octubre 2025 son:

Noche de Museos: Museo Yancuic

Si eres fan o de los y las que se ponen a cantar a todo pulmón a Juan Gabriel y José José, este evento es para ti. Así que ya te la sabes, en el oriente de la capital de la CDMX estará un tributo hacia estos grandes de la música mexicana a cargo de la banda de rock Morfeo.

La entrada es completamente gratuita y el cupo es de 280 personas en punto de las 17:00 hrs, por lo que debes apurarte a conseguir tu lugar. Para ello debes escribir un correo a eventosyancuic@gmail.com y asegurar tu entrada y el de tu compañía.

Recuerda las canciones de Juan Gabriel y José José con arreglos de rock en la de #NocheDeMuseos del @museo_yancuic



24/09

17 H

E. Libre

Cupo: 280 p

En Foro Katya Echazarreta



Info: eventosyancuic@gmail.com

Ermita Iztapalapa 2325 pic.twitter.com/vE6RGSusse — Noche de Museos CDMX (@nochedemuseos) September 14, 2025

Noche de Museos: Centro Cultural Xavier Villaurrutia

En el mero centro de la capital, por el metro Insrugentes, el recinto tendrá el show ‘Chile, Draga y Pozole’ a cargo de drag queens mexicanas que interpretarán rancheras, corridos y boleros, así como también ofrecerán mucha diversión y un baile inolvidable.

El cupo es para 50 personas, por lo que si quieres apartar tu lugar te recomiendan escribir al WhatsApp 5589572913. Recuerda que comenzará en punto de las 18:00 hrs, para que te prevengas y llegues con tiempo a disfrutar de una noche drag mexicana.

Noche de Museos: Zona Arqueológica de Tlatelolco

En esta noche mágica se podrá aprender sobre los escudos prehispánicos ‘Chimallis’y lo mejor es que podrás crear el tuyo en este taller. La entrada es libre y sin registro, solo que el cupo es para 20 personas, por lo que te recomendamos llegar con tiempo al centro de la capital para que no te agarren las prisas, ya que esta actividad comienza a las 17:00 hrs.

🌝🏛

¿Sabes qué es un #Chimalli?

Entérate y haz el tuyo



Te esperamos en la #Noche de Museos



📅Miércoles 24 de septiembre, 2025

⏰17 a 18 h

🎟#EntradaLibre



Cupo 20 personas por taller #SinRegistroPrevio



Informes

📧za.tlatelolco@inah.gob.mx

☎️55 5583 0295 pic.twitter.com/X8TGxcndlU — ZATlatelolco INAH (@ZA_Tlatelolco) September 22, 2025

Noche de Museos: Bellas Artes

Aún no se acaba septiembre y con ello las fiestas patrias siguen en camino, por lo que el Mariachi y Coro Folklórico de México de Amalia Hernández. Para esta actividad gratuita, debes saber que comenzará a las 18:00 hrs y tiene un cupo limitado de 80 personas, porque después se dividirá el grupo, cada uno con 25 personas para la visita guiada y ver un panorama general de este sitio emblemático. Así que si eres de los que disfrutan de estas actividades, esta es tu oportunidad perfecta.

Y aunque la siguiente actividad tiene un costo, te aseguramos que vale la pena.

En la Noche de Museos de septiembre, este miércoles 24, los recintos abren sus puertas en horario extendido con diversas actividades como conferencias, visitas guiadas, exposiciones, conciertos y presentaciones de danza.



Entre los museos que participan, se encuentran el Museo de… pic.twitter.com/GTgv7ofYe2 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 21, 2025

Noche de Museos: Museo del Tequila y Mezcal

Ubicado en la plaza Garibaldi, este recinto cultural traerá tres actividades que si te consideras un experto o experta en esta bebida podrás pasártela mejor de lo que crees. La primera es el proceso de destilación, una charla virtual a través de su cuenta de Instagram, la segunda actividad es presencial y lleva el nombre de ‘Sembrando un cantarito’, ésta tiene un costo de $150 por persona y el tercero, finalizará con un show con ‘Alma Mexicana’ de Alejandra López y tendrá un costo de $50 por persona.

Todas estas actividades requieren de un registro previo con QR, por lo que puedes solicitar información al correo info@mutemgaribalid.mx

