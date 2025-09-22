Con explosivos, normalistas protestan en la zona militar; Guardia Nacional responde con gases lacrimógenos
Estudiantes de la FECSM realizaron una protesta con explosivos caseros en la 35/a Zona Militar en el marco del aniversario de los 43, donde dos reporteras resultaron afectadas. La manifestación fue encabezada por normalistas Ayotzinapa.
Con explosivos caseros, normalistas Ayotzinapa de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), protestaron en la Zona Militar 35, en el marco del onceavo aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
Tras concluir el mitin en la Autopista del Sol, donde recordaron el homicidio de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en 2011, los normalistas se dirigieron a la zona militar.
¿Qué ocurrió durante la protesta de los normalistas?
A bordo de una veintena de autobuses, los normalistas se colocaron en el bulevar Vicente Guerrero, para impedir el paso de automóviles mientras desarrollaban la protesta. Un grupo de estudiantes con el rostro cubierto realizó pintas al exterior de la zona militar.
Posteriormente y durante casi 10 minutos, estudiantes de la FECSM arrojaron distintos explosivos caseros que lograron ingresar dentro de las instalaciones militares; un grupo de antimotines de la Guardia Nacional, respondió con gases lacrimógenos.
¿Hubo personas afectadas tras el enfrentamiento de normalistas y Guardia Nacional?
Derivado de lo anterior, los normalistas se retiraron de la zona hacia la normal rural de Ayotzinapa. Cabe destacar que, consecuencia del gas lacrimógeno, dos reporteras resultaron intoxicadas.
Se tratan de Alina Navarrete, del Diario El Sur, y Hilda Esmeralda, de Reporte Guerrero. Esta última requirió de atención médica en el lugar.