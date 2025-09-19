Capturan a presunta banda de secuestradores y hallan cuatro leones en rancho del Edomex

Privación ilegal de una persona en un rancho de la localidad de Puerta Grande en el Estado de México; en el lugar fueron localizados cuatro leones

La rápida intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), junto con la Marina y la Guardia Nacional, permitió la captura de siete personas —cinco hombres y dos mujeres— presuntamente responsables del delito de privación ilegal de la libertad en un rancho de la localidad de Puerta Grande en el Estado de México.

El lugar quedó asegurado bajo orden ministerial, pues en su interior fueron localizados cuatro leones, que serán evaluados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

¿Cómo ocurrió la captura de la presunta banda de secuestradores?

¿Cómo ocurrió la captura de la presunta banda de secuestradores?

Los oficiales respondieron a un reporte de emergencia que alertaba sobre una persona retenida contra su voluntad.

Al llegar al inmueble, hicieron contacto con la víctima, quien relató que el 16 de septiembre ingresó al rancho y desde ese momento no le permitieron retirarse. Tras el rescate, se le brindó protección protocolaria.

Por los hechos, fueron detenidos Kelvin “N” (23 años), Diana “N” (28 años) y José “N” (24 años), de nacionalidad venezolana; Nairobis “N” (36 años), de Cuba; Yaiza “N” (18 años), de España; Camilo “N” (28 años), de Colombia; y Ángel “N” (56 años), de México. Todos fueron trasladados al Ministerio Público para determinar su situación legal.

¿Qué pasará con los leones hallados en el rancho?

¿Qué pasará con los leones hallados en el rancho?

El rancho quedó bajo custodia policial, mientras que los cuatro leones serán valorados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La autoridad ambiental verificará sus condiciones de salud, legalidad de su posesión y el destino que tendrán los felinos, a fin de garantizar su bienestar.

El caso se suma a los operativos coordinados en el marco de las Mesas de Construcción de la Paz, orientadas a reforzar la seguridad en el Estado de México.

El caso se suma a los operativos coordinados en el marco de las Mesas de Construcción de la Paz, orientadas a reforzar la seguridad en el Estado de México.

