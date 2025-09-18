Museos INBAL e INAH: Anuncian nuevas tarifas para entrar a museos y zonas arqueológicas lo que resta de este 2025

Los museos del INBAL han tenido bastantes cambios en días recientes pues entre puertas cerradas y exigencias, han anunciado nuevos costos de entrada pero solo para un grupo en específico de la población. Te contamos más al respecto.

¿Para quiénes aplica el nuevo costo de museos INBAL?

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Cultura se informó que los museos pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) no aumentarán los costos de entrada para ningún grupo poblacional que visite estos recintos.

Sin embargo, sí anunciaron que varios recintos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibirán una actualización en sus cuotas de derechos. En este caso sí aplica solamente para los extranjeros, los cuales aún no se sabe con exactitud cuál es el costo final establecido.

Mientras se espera la actualización de estos precios, es importante mencionar que los museos pertenecientes al INBAL ya abrieron sus puertas luego de llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes. Así que si planeas ir a visitar algún museo como Bellas Artes o el MUNAL ya puedes hacerlo sin ningún problema.

🔎 #SabíasQue el #DomingoDeMuseos es el día en que el público nacional puede disfrutar de entrada gratuita a todos los #MuseosINAH 🏢⛪️✨



Descubre cuál te queda cerca y asiste a nuestras exposiciones, conferencias, talleres, visitas guiadas y más: https://t.co/TtvelWqj3P 👈😯 pic.twitter.com/SpJTKJ9z1D — INAH (@INAHmx) September 14, 2025

¿Quiénes entran gratis a los museos?

La Secretaría de Cultura anunció a inicios de este año los nuevos costos de varios museos, sin embargo, aún sigue siendo gratis entrar a algunos de ellos los domingos. Afortunadamente varios grupos de los asistentes pueden entrar gratis a los museos en días específicos y los domingos, es decir:

Estudiantes y maestros con credencial vigente

Menores de 13 años

Adultos mayores con credencial de INAPAM

Personas con discapacidad

Personas de origen indígena que acrediten su domicilio en localidades cercanas a los sitios patrimoniales

Pasantes e investigadores con permiso del INAH para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas

Si quieres más información al respecto, te recomendamos que visites su página oficial para que no se te vaya ningún detalle.

