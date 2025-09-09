¿Por qué están cerrados los Museos INBAL? Te damos los detalles de la situación

Si tenías planeado visitar algún recinto cultural para deleitarte con exposiciones de arte, te tenemos malas noticias. Varios de los Museos INBAL permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, lo que ha generado confusión entre el público.

De acuerdo a distintas fuentes, existe una disputa con los sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Aquí te explicamos qué está pasando y cuáles museos están afectados.

¿Por qué cerrarán los museos del INBAL?

El cierre de los recintos culturales se debe a un conflicto con las secciones sindicales del INBAL. El problema central es que el personal sindicalizado ha solicitado que, en lugar de recibir la ropa de trabajo de manera física, se les entregue el equivalente monetario en una tarjeta electrónica para que ellos puedan comprarla por su cuenta.

Sin embargo, el INBAL ha comunicado que no puede cumplir con esta petición. La razón es simple: la normatividad vigente solo permite la entrega de ropa de trabajo en físico. Si bien la institución lamenta los inconvenientes, se mantiene firme en que no puede salirse de la ley para atender esta demanda de los sindicatos del INBAL. En lo que se resuelve esta situación, los museos INBAL permanecerán cerrados.

¿Qué museos están cerrados hasta nuevo aviso?

Aunque el INBAL no ha publicado una lista oficial de los recintos afectados, algunos medios han reportado que los cierres incluyen varios de los museos más importantes del país. Entre los que se mencionan están:

El Palacio de Bellas Artes

El Museo Nacional de Arte (Munal)

El Centro Cultural del Bosque

El Museo de Arte Moderno

El Laboratorio Arte Alameda

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

En lo que se soluciona la disputa, te recomendamos estar al tanto de las redes sociales del INBAL para cualquier actualización sobre el estado de los museos INBAL.

