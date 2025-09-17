Relación México-Canadá: Sheinbaum se reunirá con primer ministro canadiense

Sheinbaum confirma que el jueves se reunirá con Mark Carney

Se buscará fortalecer la relación México-Canadá comercial, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al confirmar que será este jueves cuando se reúna con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, a quien recibirá en Palacio Nacional y con quien tendrá una conferencia conjunta.

La Primera Mandataria descartó que en dicho acercamiento se busque confirmar un bloque contra la política arancelaria estadounidense.

“Lo vamos a recibir en Palacio Nacional, vamos a tener una reunión viene con una parte de su gabinete, nosotros también una parte del gabinete, nos vamos a reunir juntos y después vamos a dar una conferencia de prensa y después vamos a tener reunión con empresarios canadienses y mexicanos”. — Claudia Sheinbaum

¿Qué temas ambientales se abordarán con Canadá?

Indicó que otro asunto a tratar en materia ambiental será aclarar a Canadá que no han cumplido las empresas mineras canadienses que operan en México.

Asimismo, aseguró que México, Canadá y Estados Unidos tienen un interés especial en continuar con el Tratado Comercial T-MEC, por lo que celebró que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) haya abierto oficialmente un proceso de consulta pública de cara a la revisión conjunta del T-MEC, programada para el 1 de julio de 2026.

“Hay cuestiones de revisión importante que se tienen que hacer, entonces se abre esta consulta por internet y también con mesas presenciales y ya el secretario Ebrard (Economía) ayer sacó un video, sale hoy publicado en el DOF y vamos a seguir informando de cómo se da esto”. — Claudia Sheinbaum

¿Cuándo se discutirá la revisión del T-MEC?

Sobre la fecha de discusión de la revisión del T-MEC, Sheinbaum indicó: “El próximo año, pero existe comunicación permanente”.

La presidenta calificó como relevante que Estados Unidos haya publicado estas consultas, recordando que por ley deben realizarlas los tres países involucrados.

