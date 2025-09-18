¿Es real la criatura viral de Panamá? Esto se sabe sobre el objeto que comparan con “Venom”

¿Contacto alienígena? Eso fue lo que muchos creyeron luego de que un usuario en TikTok se hiciera viral al compartir el supuesto hallazgo de un meteorito en el distrito de Pedregal, en Panamá. Se trata del creador Kinpanama, quien, a través de una serie de videos en la plataforma, mostró lo que aparentemente era un extraño objeto que, según lo que compartía, cambiaba de color, quemaba hojas de plantas al entrar en contacto con ellas, entre otros fenómenos.

Desde entonces, algunos usuarios comenzaron a dudar de la veracidad de los hechos. Sin embargo, Kinpanama continuó publicando múltiples videos del supuesto meteorito. En las nuevas imágenes, se ve cómo de la roca parecía salir una masa negra que se movía como si tuviera vida y que, en poco tiempo, adquirió un tamaño considerable, incluso fue comparado con el personaje de Venom del universo de Marvel.

Su video más viral alcanzó las 12.9 millones de vistas, aunque las críticas no tardaron en aparecer, pues varios usuarios señalaron detalles sospechosos en la edición de los clips y contradicciones en su narrativa, además de que el propio Kinpanama manipulaba el objeto sin ningún tipo de protección. Además de que las autoridades locales nunca se pronunciaron al respecto para confirmar o desmentir lo que aparecía en los videos.

Según explicó el periodista B. Rodríguez, el propio usuario finalmente aclaró que todo se trató de un montaje, aunque, pese a esto, para muchos el contenido ofreció un buen rato de entretenimiento.

