Hero Motos revoluciona la movilidad urbana con el lanzamiento de la HUNK 250 R

Grupo Salinas, a través de Hero Motos, ha presentado el modelo HUNK 250 R, una motocicleta que se posiciona como la más rápida de su categoría. La revelación de este nuevo vehículo, enfocado al segmento urbano, busca redefinir la relación entre desempeño y accesibilidad en el mercado mexicano.

Durante el lanzamiento, Eric Palacio, director de crédito movilidad del consorcio, destacó la impresionante capacidad de la motocicleta para ir de 0 a 60 kilómetros en solo 3.2 segundos. Este rendimiento, según los directivos, demuestra que no es necesario incurrir en grandes costos o precios inaccesibles para adquirir una moto con gran potencia y tecnología.

“Nos da mucho gusto mencionar que esta es la motocicleta urbana 250 más potente del segmento”, afirmó Palacio, enfatizando que el modelo ofrece un gran desempeño y un alto nivel de seguridad. La HUNK 250 R representa la visión de la compañía de ofrecer un producto con características de alta gama para todos los públicos.

Una moto no solo sobresale por su velocidad.

Roberto Martín del Campo, director de desarrollo de producto, y Raúl Gwendolyn, director de marketing de Hero Motos, detallaron las especificaciones técnicas que la colocan a la altura de modelos premium. Entre sus características destacan los faros adaptativos, un sistema de freno de emergencia que alerta al conductor y frenos ABS en ambas llantas.

Además, la HUNK 250 R viene equipada con tecnologías de conectividad, permitiendo al conductor vincular su celular para una experiencia completa. Esta integración tecnológica subraya el compromiso de la marca con la seguridad y la funcionalidad moderna, elementos clave para los usuarios de hoy en día.

La nueva motocicleta estará disponible en el mercado a partir del próximo 18 de septiembre, tras una exitosa etapa de preventa. Con un precio menor a los 70 mil pesos, los consumidores podrán adquirirla en mil puntos de venta en todo el país.