La detención de Bermúdez en Paraguay abre proceso de extradición a México: Roberto Coronel

Detienen a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización delictiva "La Barredora" en Tabasco, fue funcionario de seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López de Morena.

En una operación de inteligencia conjunta entre México y Paraguay, fue detenido el sábado Hernán Bermúdez Requena en una lujosa residencia de la ciudad de Mariano Roque Alonso, un barrio exclusivo en las afueras de Asunción.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista de Radio Monumental y Telefuturo, Roberto Coronel, reveló que Bermúdez Requena habría llegado a Paraguay en marzo, tras un recorrido que incluyó México, Panamá y Brasil.

¿Cómo se logró la captura de Bermúdez Requena?

La detención de Bermúdez Requena fue el resultado de una minuciosa labor de inteligencia. Según la información proporcionada por el ministro Rashid, los servicios de inteligencia financiera de México compartieron datos sensibles con Paraguay alrededor del 5 de marzo. La pista crucial provino de operaciones financieras realizadas con tarjetas de crédito vinculadas al esquema criminal, aunque no estaban a nombre de Bermúdez Requena, sino de personas allegadas a él.

Con este indicio, la policía paraguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas montaron un esquema de vigilancia que los condujo hasta la residencia en Mariano Roque Alonso. La maquinaria judicial se activó el viernes 12 de septiembre con una orden de allanamiento y detención con fines de extradición, que se ejecutó horas después.

¿Qué sigue en el proceso de extradición a México?

El gobierno de México ha solicitado formalmente la extradición de Hernán Bermúdez Requena. Sin embargo, Roberto Coronel advirtió que en un movimiento que podría alargar el proceso, el detenido ha rechazado someterse a un juicio sumario para su extradición.

Bermúdez Requena, a través de su abogado, ha optado por seguir el proceso ordinario. Esto significa que las autoridades mexicanas deberán remitir a la justicia paraguaya todos los antecedentes y pruebas que sustenten la solicitud de extradición, para que un juez pueda evaluarlos y tomar una decisión final.

Esta postura legal busca demorar su entrega a las autoridades mexicanas y marca el inicio de una batalla judicial en Paraguay.

