Gobierno asegura que murió Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa; familia dice que sigue viva

Murió Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieto del fuego en Iztapalapa

Tras la tragedia por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el miércoles pasado y poco antes de la media noche de este jueves 11 de septiembre, el gobierno de la CDMX ha confirmado la muerte de la señora Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieto de año y medio del fuego y que se hizo viral en redes sociales.

En la actualización de víctimas mortales aparece marcado en rojo el nombre de la señora Alicia, lo cual indica que ha pedido la vida.

Sin embargo, horas después de este nuevo informe oficial, familiar hablaron con diferentes medios de comunicación y aseguran que aún no tienen reporte de su fallecimiento y para ellos, Doña Alicia aún sigue con vida (Reporte de las 2:05 AM).

¿CUÁL ES EL CASO DE LA SEÑORA ALICIA MATÍAS TEODORO?

En una de las imágenes más estremecedoras del accidente, se pudo ver a doña Alicia salir del fuego ayudada por un Policía, que cargó al bebé mientras caminaba a un lado de ella, visible afectada y con quemaduras importantes.

Lamentablemente, los daños fueron grandes y las autoridades de la Ciudad de México ya han confirmado el deceso de la señora.

Con Alicia Matías ya son 9 las personas fallecidas por la explosión de la pipa en Santa Martha Acatitla. 5 hombres y 4 mujeres.

Las otras féminas que perdieron la vida son una joven de 19 años que también su caso se hizo viral por haber encontrado su celular para avisar a sus familiares, otra chica de 22 años cuyo padre salió entre lágrimas del hospital y una mujer de más de 40 años que también fue alcanzada por el fuego.

¿QUIÉN ERA LA SEÑORA ALICIA MATÍAS?

Alicia Matías Teodoro fue una mujer mexicana de 49 años, originaria de la Ciudad de México, quien se convirtió en un símbolo de valentía y amor familiar tras el trágico incidente de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa,m.

Ese día, alrededor de las 14:20 horas, una cisterna con cerca de 49 mil 500 litros de gas de la empresa Transportadora Silza volcó y explotó, generando un incendio masivo que dejó al menos 9 personas fallecidas y más de 90 heridos, además de daños en vehículos y estructuras cercanas.

Alicia trabaja como checadora en microbuses de la ruta 71, con paradero en la zona de Santa Martha Acatitla, cerca del sitio de la explosión. Ese miércoles, no tenía con quién dejar a su nieta de 2 años, llamada Zuleth, por lo que la llevó consigo al trabajo. Cuando ocurrió la volcadura y la detonación, Alicia usó su propio cuerpo como escudo para proteger a la menor de las llamas y la onda expansiva.

Salió corriendo de la zona cargando a la niña, con su ropa y cabello en llamas, mientras un policía las auxiliaba.

En redes sociales, su acto de amor no solo le ha valido el reconocimiento de México sino del mundo entero que la ha homenajeado con postales, edits y un sin fin de mensajes de agradecimiento por su valentía.