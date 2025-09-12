Lanza Hero Motos la Hunk 250R en México, la moto más potente de su categoría
La nueva Hero Hunk 250R acelera de 0 a 60 km/h en 3.2 segundos y estará disponible en México desde el 18 de septiembre con un precio menor a 70 mil pesos.
La espera terminó. Anoche Hero Motos y Grupo Salinas presentaron oficialmente en México la Hunk 250R, considerada la moto más potente y esperada de su categoría.
De acuerdo con Roberto Martín del Campo, director de desarrollo de producto, el “corazón” de la Hunk 250R le permite acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos. La motocicleta entrega 30 caballos de potencia y cuenta con un chasis multitubular de acero, suspensión delantera de barras invertidas, monoshock trasero, además de frenos de disco con ABS de doble canal configurable.
Diseño y tecnología para mayor seguridad
La Hunk 250R no solo ofrece potencia, también apuesta por la seguridad y la experiencia del conductor. Según Raúl Guendulain, director de marketing de Hero Motos, integra una pantalla LCD digital, luz frontal LED clase D de última generación y un sistema de clutch anti rebote con transmisión manual de 6 velocidades.
Con un peso en seco de 167 kilogramos y un tanque de 11.5 litros de capacidad, la motocicleta combina ligereza, estabilidad y rendimiento.
Precio y financiamiento en México
La Hero Hunk 250R estará disponible en mil puntos de venta en todo el país a partir del 18 de septiembre, con un precio de menos de 70 mil pesos.
Durante el lanzamiento, se informó que también podrá adquirirse a crédito a través de Banco Azteca, con pagos semanales de 810 pesos durante 198 semanas.
Con estas características, Hero busca consolidar a la Hunk 250R como la opción más accesible y equipada dentro del segmento de las motos deportivas de 250 cc en México.
ahz