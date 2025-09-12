Lanza Hero Motos la Hunk 250R en México, la moto más potente de su categoría

la Hunk 250R, la moto más potente de su categoría, es unas de las motos deportivas de cuarto de litro más esperadas en nuestro país, la cual va de cero a 60 kilómetros en 3.2 segundos.

La espera terminó. Anoche Hero Motos y Grupo Salinas presentaron oficialmente en México la Hunk 250R, considerada la moto más potente y esperada de su categoría.

De acuerdo con Roberto Martín del Campo, director de desarrollo de producto, el “corazón” de la Hunk 250R le permite acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos. La motocicleta entrega 30 caballos de potencia y cuenta con un chasis multitubular de acero, suspensión delantera de barras invertidas, monoshock trasero, además de frenos de disco con ABS de doble canal configurable.

Diseño y tecnología para mayor seguridad

La Hunk 250R no solo ofrece potencia, también apuesta por la seguridad y la experiencia del conductor. Según Raúl Guendulain, director de marketing de Hero Motos, integra una pantalla LCD digital, luz frontal LED clase D de última generación y un sistema de clutch anti rebote con transmisión manual de 6 velocidades.

Con un peso en seco de 167 kilogramos y un tanque de 11.5 litros de capacidad, la motocicleta combina ligereza, estabilidad y rendimiento.

Precio y financiamiento en México

La Hero Hunk 250R estará disponible en mil puntos de venta en todo el país a partir del 18 de septiembre, con un precio de menos de 70 mil pesos.

Durante el lanzamiento, se informó que también podrá adquirirse a crédito a través de Banco Azteca, con pagos semanales de 810 pesos durante 198 semanas.

Con estas características, Hero busca consolidar a la Hunk 250R como la opción más accesible y equipada dentro del segmento de las motos deportivas de 250 cc en México.

ahz