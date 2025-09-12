Desfile 16 de septiembre 2025: Ruta, horarios, calles cerradas y más detalles

Como cada 16 de septiembre, la capital contará con el típico Desfile Cívico Militar y no es para menos pues las fiestas patrias no pueden faltar. Así, la fiesta de la Independencia de México se celebrará en grande, te dejamos todos los detalles.

Desfile Cívico Militar, todos los detalles

De acuerdo con las autoridades correspondientes, el desfile comenzará en Campo Marte, es decir, desde la alcaldía Miguel Hidalgo. Así que la ruta que seguirán será:

Inicia : Campo Marte

: Campo Marte Avanza : Paseo de la Reforma

: Paseo de la Reforma Continúa : Avenida Juárez

: Avenida Juárez Concluye: Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional

El desfile se podrá ver en vivo a través de televisión abierta y por los canales oficiales de YouTube de las mismas instituciones gubernamentales.

El horario del desfile está programado para iniciar a las 10:00 AM y se prevé que concluya a la 1:00 PM, por lo que las calles que se puedan encontrar cerradas son:

Av. 20 de Noviembre

Av. Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Hidalgo

Paseo de la Reforma

Av. Insurgentes Sur

Florencia

Es importante mencionar que el metro abrirá sus puertas a las 7:00 AM y cierra a las 00:00 hrs. Por otro lado el Metrobús abrirá a las 5:00 AM y cerrará a las 00:00 hrs. Así que si planeas salir, toma precauciones por los cierres viales y el horario modificado del transporte público.

