Desfile 16 de septiembre 2025: Ruta, horarios, calles cerradas y más detalles
Recuerda que este día es festivo y habrá modificaciones en vialidades cerradas, transportes y más
Como cada 16 de septiembre, la capital contará con el típico Desfile Cívico Militar y no es para menos pues las fiestas patrias no pueden faltar. Así, la fiesta de la Independencia de México se celebrará en grande, te dejamos todos los detalles.
Desfile Cívico Militar, todos los detalles
De acuerdo con las autoridades correspondientes, el desfile comenzará en Campo Marte, es decir, desde la alcaldía Miguel Hidalgo. Así que la ruta que seguirán será:
- Inicia: Campo Marte
- Avanza: Paseo de la Reforma
- Continúa: Avenida Juárez
- Concluye: Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional
El desfile se podrá ver en vivo a través de televisión abierta y por los canales oficiales de YouTube de las mismas instituciones gubernamentales.
El horario del desfile está programado para iniciar a las 10:00 AM y se prevé que concluya a la 1:00 PM, por lo que las calles que se puedan encontrar cerradas son:
- Av. 20 de Noviembre
- Av. Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Av. Hidalgo
- Paseo de la Reforma
- Av. Insurgentes Sur
- Florencia
Es importante mencionar que el metro abrirá sus puertas a las 7:00 AM y cierra a las 00:00 hrs. Por otro lado el Metrobús abrirá a las 5:00 AM y cerrará a las 00:00 hrs. Así que si planeas salir, toma precauciones por los cierres viales y el horario modificado del transporte público.
TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Es cierto que en septiembre tiembla más? Expertos explican cuál es el mes con más actividad sísmica en México y por qué