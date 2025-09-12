CFE Fibra E coloca exitosamente bono inaugural a 15 años por 725 millones de dólares

Los recursos se destinarán a robustecer la Red Nacional de Transmisión y apoyar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030.

CFE Fibra E, el único vehículo de inversión con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT), administrado por CFECapital, hizo historia hoy al colocar su primer bono por 725 millones de dólares (mdd), con el mayor monto, demanda máxima y sobresuscripción para cualquier emisión realizada por una Fibra o Fibra E en México, y con la sobresuscripción más alta para cualquier emisor de América Latina en lo que va de 2025.

La solidez de las órdenes de compra, con más de 200 inversionistas provenientes de todo el mundo y una demanda máxima de 6,300 mdd, permitió aumentar la colocación en 75 mdd respecto al monto originalmente anunciado y obtener una tasa cupón de 5.875%, alineada con un bono comparable de la CFE. La emisión se mantiene dentro de los lineamientos del contrato de la CFE Fibra E en materia de prudencia financiera.

Ampliar

Estos resultados refrendan el interés y confianza de los inversionistas locales e internacionales en este activo estratégico de la Nación, así como en los planes energéticos y económicos que impulsa la directora general, Emilia Calleja Alor, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El bono cuenta con la misma calificación que los instrumentos del Gobierno de México y de la CFE, BBB por S&P Global Ratings y BBB- por Fitch Ratings, ambas con perspectiva estable. Lo anterior se deriva del modelo exclusivo de negocio de la RNT, y del papel clave que juega la CFE Fibra E para atraer recursos de los mercados financieros hacia proyectos estratégicos de transmisión eléctrica.

Ampliar

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, participó como inversionista ancla de la transacción. Esta participación es una señal clara de apoyo al plan de inversión de la CFE y del Gobierno de México en transmisión de energía, así como una muestra de confianza en las políticas y prácticas que sigue la CFE en el desarrollo y operación de infraestructura de transmisión en el país.

Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la RNT e impulsar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico confiable, eficiente y sostenible para los hogares, escuelas, comercios e industrias del país.

Ampliar

Esta operación incrementa los rendimientos para los tenedores de la CFE Fibra E y eleva el valor del vehículo, lo que impulsa su potencial para catalizar inversiones adicionales en la RNT. CFE Fibra E se consolida así como referente del mercado y una alternativa sólida con respaldo institucional para participar en la infraestructura energética de México.

CFECapital, como administrador de la CFE Fibra E, reitera su compromiso con una gestión profesional, responsable, transparente y alineada con las mejores prácticas del mercado, monitoreando el mercado para aprovechar oportunidades que generen valor para los inversionistas de la CFE Fibra E.