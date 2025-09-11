IZTAPALAPA: ¿Qué artistas estarán el 15 de septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

La Alcaldía Iztapalapa, conocida por su vibrante escena cultural y su fervor en las celebraciones patrias, se prepara para conmemorar el 215 Aniversario de la Independencia de México el 15 de septiembre de 2025 con una gran fiesta en la Macroplaza. Este evento promete música, tradición y un ambiente lleno de orgullo mexicano.

La celebración en Iztapalapa es una de las más concurridas y vibrantes de la CDMX. Además de los conciertos, la Macroplaza se llenará de puestos de antojitos mexicanos, presentaciones musicales, bailes folclóricos y un espectáculo de fuegos artificiales tras el Grito de Independencia.

¿QUIÉNES SON LOS ARTISTAS CONFIRMADOS A LA NOCHE MEXICANA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA?

Para este 15 de septiembre, la alcaldía Iztapalapa ha preparado un cartel estelar para amenizar la noche del Grito de Independencia que se llevará a cabo en la Macroplaza de Iztapalapa, que será el escenario principal donde los artistas pondrán a cantar y bailar a todos los asistentes con la presencia de Rosy Arango y Diego Morán.

El evento en Iztapalapa para el 15 de septiembre está programado con un itinerario lleno de actividades para toda la familia. La fiesta patria empezará a partir de las 18:00 horas con actividades musicales, bailes folclóricos y una verbena popular de antojitos mexicanos.

Posteriormente, los presentes podrán disfrutar del concierto estelar de Rosy Arango y Diego Morán. Aproximadamente a las 23:00 horas, se realizará la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa, seguida de un espectáculo de fuegos artificiales.

¡Celebremos juntas y juntos la grandeza de México! 🇲🇽



Este 15 de septiembre te espero en la Macroplaza con tu familia y amigos, para vivir una noche llena de música, tradición y alegría 🎶✨.



Y para que nadie se quede sentado, Diego Morán nos pondrá todo el ritmo de la salsa… pic.twitter.com/kKNrQdNFA0 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 9, 2025

¿CÓMO LLEGAR A LA MACROPLAZA DE IZTAPALAPA?

La Alcaldía Iztapalapa se vestirá de gala para celebrar el Grito de Independencia con un concierto gratuito encabezado por Diego Morán y Rosy Arango en Aldama 63, San Lucas, Iztapalapa, Ciudad de México, CDMX. Aquí tienes las opciones para llegar:

Transporte Público:

Metro Iztapalapa (Línea 8) : Desde ahí, puedes caminar aproximadamente 10-15 minutos hasta la Macroplaza o tomar un transporte colectivo hacia el centro de la alcaldía Iztapalapa .

: Desde ahí, puedes caminar aproximadamente 10-15 minutos hasta la o tomar un transporte colectivo hacia el centro de la . Autobuses y colectivos : Varias rutas de transporte público pasan por la zona, como los peseros que conectan con el Metro Constitución de 1917 o el Metro Ermita . Busca los que indiquen “ Iztapalapa Centro ” o “ Macroplaza ”.

: Varias rutas de transporte público pasan por la zona, como los peseros que conectan con el o el . Busca los que indiquen “ ” o “ ”. Trolebús Línea 8: (ruta Santa Cruz Meyehualco - Metro Constitución de 1917) con paradas cercanas al centro de Iztapalapa.

Vehículo Particular:

Si vienes desde el centro de la CDMX , toma la Calzada Ermita Iztapalapa o el Eje 8 Sur rumbo a la alcaldía . La Macroplaza está bien señalizada.

, toma la o el rumbo a la . La está bien señalizada. Hay estacionamientos públicos en los alrededores, pero se llenan rápidamente durante eventos masivos.

CALLES CERRADAS POR FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE

Las siguientes vialidades principales podrían ser las más afectadas:

Calzada Ermita Iztapalapa

Avenida Javier Rojo Gómez

Eje 6 Sur

Calles aledañas a la Macroplaza, como Avenida San Lorenzo y Avenida Morelos.

Estos cierres viales en Iztapalapa se implementan para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la logística del evento del 15 de septiembre. Te recomendamos consultar las redes sociales de la Alcaldía Iztapalapa o el C5 CDMX para actualizaciones en tiempo real sobre rutas alternas.