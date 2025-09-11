Explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Ya van 8 muertos, incluida una joven de 22 años, confirmó su padre

Se ha actualizado la cifra de víctimas de la explosión del miércoles en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. De acuerdo a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, te dejamos los detalles del informe más reciente de la tragedia que sacudió a la CDMX.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que ya van 8 personas fallecidas, de los cuales 5 son hombres, 3 mujeres. 3 de las víctimas mortales están como no identificados y aún no hay familiares con ellos.

Te dejamos la lista completa de este nuevo informe:

8 Fallecidos

68 Personas todavía hospitalizadas

39 En estado grave

19 personas dadas de alta

TE RECOMENDAMOS LEER: VIDEO Momento exacto de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; el fuego se extendió varios metros y alcanzó autos en movimiento

Brugada informó que los hospitales que han recibido y siguen atendiendo a las víctimas, trabajan para salvar la vida de las personas en situación de más urgencia. Además de poner un nuevo numero al servicio de las familiares para pedir informes sobre sus heridos.

NÚMERO PARA INFORMES DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA PIPA EN IZTAPALAPA

55 71 95 20 71

HOSPITALES DONDE HAY VÍCTIMAS DE LA PIPA

Hospital Juan Ramón de la fuente

Hospital Ampliación Emiliano Zapata

IMSS Los reyes La Paz

ISSSTE Morelos

ISSSTE Zaragoza

Rubén Leñero

Instituto Nacional de Rehabilitación

La póliza de seguro de la pipa habría vencido hace tres meses Ampliar

PADRE CONFIRMA MUERTE DE SU HIJA DE 22 AÑOS

Uno de los casos que más ha conmocionado a las redes sociales es el de un padre, que esta mañana salió entre lágrimas del Hospital Rubén Leñero, donde le confirmaron que su hija de 22 años había perdido la vida.

La joven viajaba en una combi la tarde del miércoles, cuando fue alcanzada por la explosión y lamentablemente este jueves perdió la vida.

Su padre dijo que no le permitieron dar más información, aunque no se sabe de quien recibió esta instrucción. Personas que estaban afuera del centro médico le brindaron su apoyo con algo de dinero y mensajes solidaridad ante la situación.