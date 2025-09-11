Cartelera 15 de septiembre en Jalisco: artistas y eventos del Grito de Independencia

Este año, las celebraciones patrias en Jalisco cambian de escenario. El tradicional concierto masivo del 15 de septiembre en Guadalajara se mudará al Paseo Alcalde, debido a las obras en Plaza de la Liberación y Plaza de Armas. El traslado no ha reducido la expectativa. Se presenta la Familia Aguilar, Pepe, Ángela y Leonardo, como las estrellas de la noche.

Pero la ceremonia oficial del Grito será donde siempre, desde el Palacio de Gobierno alrededor de las 21:00 horas. El espectáculo, sin embargo, arrancará desde las 17:00 horas con actividades culturales, presentaciones artísticas y espectáculos de pirotecnia.

Los Aguilar

La elección de la dinastía Aguilar ha entrado en una polémica que escaló hasta la junta masiva de firmas pidiendo su desplazo del escenario. En redes sociales algunos ciudadanos han pedido a las autoridades reconsiderar la participación de Ángela Aguilar por la serie de controversias que arrastra de un tiempo para acá.

Una agenda musical que se extiende a todo Jalisco

No solo la capital jaliscience ofrecerá eventos, municipios de todo el estado se preparan para recibir a miles de asistentes en sus plazas principales con conciertos gratuitos:

Ameca: Banda San Miguel.

Mascota: Banda Cohuich.

Santa María de los Ángeles: El Terre de Jerez, Banda Móvil y Banda Tierra Alegre.

Tala: Banda Pelillos.

Talpa de Allende: Koritas Musical.

Tampacán: Impacto del Rancho.

Tecolotlán: Banda La Inolvidable Agua de la Llave.

Unión de San Antonio: Encuentro de Mariachis.

Zapotlanejo: Banda Fresa.

Recomendaciones y logística

El gobierno estatal ha señalado que habrá cortes viales en el centro de Guadalajara durante la tarde y noche del 15, por lo que se recomienda llegar con anticipación. En los accesos al Paseo Alcalde se implementarán revisiones de seguridad; estarán prohibidos objetos como botellas de vidrio, aerosoles o armas, mientras que las bebidas en envases plásticos y sombrillas estarán permitidas.

Además, se instalarán módulos de primeros auxilios y sanitarios portátiles para atender a los asistentes. La expectativa es de un flujo masivo, similar al de años previos, con visitantes provenientes de toda el área metropolitana.