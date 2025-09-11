;

Cartelera 15 de septiembre en Veracruz: artistas y eventos del Grito de Independencia

El 15 de septiembre en Veracruz es más que un acto cívico; es un encuentro colectivo que combina la memoria histórica de la Independencia con la música que identifica a la región.

Veracruz se prepara recibir a miles de visitantes en el Zócalo porteño. El motivo es el aniversario de la Independencia de México, este lunes 15 de septiembre. La ceremonia oficial del Grito empieza a las 23:00 horas, luego, el concierto principal de la Original Banda el Limón de Salvador Lizárraga, alrededor de las 23:30.

Previo a la presentación estelar, la presentación de ballets folclóricos y grupos regionales. También la Sonora Dinamita. La entrada será gratuita. Una noche de tradición, cultura cívica y espectáculo masivo.  

Toda la información a saber, a continuación.

Conciertos y festivales en municipios veracruzanos

Los festejos patrios no se limitan a la capital. Diversos municipios han confirmado actividades musicales y culturales:

  • Ixtaczoquitlán: el 15 de septiembre, El Komander se presentará en el Palacio Municipal; al día siguiente, Los Telez continuarán la celebración.
  • Xalapa, Papantla, San Andrés Tuxtla y Orizaba: las mismas fechas contarán con actuaciones de La Original Banda El Limón.

Las actividades confirman la versatilidad del acontecimiento; empieza con el acto solemne del Grito de Independencia y se extiende a la fiesta masiva.

Recomendaciones para asistir

Los organizadores han implementado medidas de seguridad para garantizar un evento ordenado:

  • Llegada y accesos: se aconseja arribar con anticipación debido a cortes viales y concentración de público.
  • Objetos permitidos y prohibidos: se recomienda llevar documentos oficiales, sombrillas y bebidas en envases plásticos; quedan prohibidos botellas de vidrio, armas, aerosoles y objetos punzocortantes.
  • Seguridad y servicios: habrá presencia de elementos de seguridad pública, módulos de primeros auxilios y sanitarios portátiles.

