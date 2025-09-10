México registra el agosto más pacífico en 11 años con caída histórica de homicidios: Carlos Pérez Ricart

Marcela Figueroa Franco, titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer la reducción de homicidios dolosos en México, un índice que se debe reconocer, afirma el académico del CIDE, Carlos Pérez Ricart. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Agosto de 2025 fue el mes con menos homicidios en México en los últimos once años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La titular de la dependencia, Marcela Figueroa, reportó una disminución cercana al 32% en el índice de homicidios durante los últimos diez meses.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, el académico del CIDE, Carlos Pérez Ricart, calificó la reducción como “una de las mejores noticias que podemos dar” y señaló que el promedio diario de asesinatos pasó de 86 al cierre del sexenio de López Obrador a 58 en el mes pasado.

¿En qué estados cayó más el homicidio?

De los 32 estados del país, en 28 entidades se registró una reducción de homicidios dolosos. Los descensos más notorios se dieron en Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro.

Pérez Ricart destacó que al inicio de 2025 se contabilizaban 11 homicidios diarios, mientras que actualmente la cifra ronda los 5 asesinatos por día, lo que representa una reducción del 50% gracias a la coordinación entre autoridades federales y locales.

¿Qué estados siguen siendo los más violentos?

Pese a la tendencia positiva, el especialista advirtió que Guanajuato se mantiene como el estado más violento desde hace más de una década.

También aclaró que, si bien los datos sobre homicidios, robos y otros delitos permiten confirmar una baja sostenida en la violencia, en el caso de las desapariciones la información es más limitada y no permite concluir un aumento derivado de la disminución de homicidios.

“Estamos ante un momento muy especial, pero no hay que cantar victoria, la violencia sigue siendo brutal”, concluyó Pérez Ricart.