Septiembre, Mes del Testamento 2025: Estos son todos los bienes que se pueden heredar

Como parte del Mes del Testamento durante septiembre, la Ciudad de México contará con varias opciones para tramitarlo, ya sea en los módulos instalados a lo largo de la capital o con el recién anunciado Testamóvil. Pero si aún no sabes qué bienes puedes heredar, aquí te detallamos todo lo que puedes incluir en tu testamento si decides tramitarlo.

¿Qué bienes SÍ se puede heredar en un testamento?

De acuerdo con la Dirección General de Regularización Territorial, en un testamento puedes heredar prácticamente cualquier pertenencia acumulada, como:

Propiedades inmobiliarias.

Cuentas bancarias e inversiones.

Automóviles.

Joyería.

Objetos personales de valor.

Obras de arte.

Derechos de autor.

Además, también es posible heredar bienes actuales y futuros.

¿A quiénes se les puede heredar?

Según las autoridades, todos los bienes que quieras incluir en tu testamento pueden heredarse a una o varias personas, incluso es válido asignar herederos que todavía no han nacido.

¿Cuánto cuesta tramitar un testamento en CDMX?

En la capital mexicana, el precio de un testamento generalmente va de mil 804 a 2 mil 614 pesos. Sin embargo, durante septiembre se aplican descuentos de hasta el 50%, y los adultos mayores pueden acceder a un costo aproximado de 600 pesos, incluso fuera del Mes del Testamento.

¿Dónde tramitar mi testamento en CDMX?

Las autoridades de la Ciudad de México habilitaron módulos en distintas alcaldías:

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc: Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, CP 15100.

Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, CP 14000.

Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, Alcaldía Tláhuac, CP 13460.

Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, Alcaldía Xochimilco, CP 16010.

Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, Alcaldía Coyoacán, CP 04300.

Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, CP 09000.

Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, Alcaldía Álvaro Obregón, CP 01150.

Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, Alcaldía Magdalena Contreras, CP 10580.

Miguel Hidalgo: Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11860.

Cuajimalpa: Av. Juárez No. 192 (antes Cine Pedro Infante), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CP 05000.

