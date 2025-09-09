“Hace más el que quiere que el que puede” afirmó la jueza Delia Quiroa, rumbo a su nombramiento en Sinaloa

La activista y buscadora de personas desaparecidas, Delia Quiroa, electa jueza de distrito en Sinaloa, aseguró que su compromiso será con la sociedad más vulnerable.“Hace más el que quiere que el que puede”, enfatizó en entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, al reconocer que la mayoría de los nuevos juzgadores “son personas que quieren marcar una diferencia”.

Perfil humano en el Poder Judicial

Quiroa coincidió con la postura expresada en la introducción del curso por la ministra Yasmín Esquivel, quien señaló que el perfil del nuevo juzgador debe ser más humano, cercano a la gente y empático con la población.

Sobre las críticas por la reforma que truncó carreras judiciales, Quiroa sostuvo que lo importante es crear lazos socioemocionales y garantizar que “los menos favorecidos tengan acceso a la justicia”.

Experiencia y compromiso con la sociedad

Aunque admitió no tener experiencia previa como juzgadora, la abogada recalcó que no desconoce las leyes ni los procedimientos, y que trabajará con el respaldo del personal con trayectoria.“El hecho de que no tenga conocimiento de cómo funciona un juzgado no quiere decir que tenga desconocimiento de las leyes y los procedimientos”, subrayó.

La jueza electa agregó que la organización será fundamental para el beneficio de los ciudadanos y que desde su nuevo cargo “se puede obligar a las autoridades a respetar los derechos de las personas”.

El curso concluye este viernes y, según Quiroa, la mayoría de sus colegas comparte la misma convicción: ser juzgadores que marquen una diferencia en la justicia mexicana.