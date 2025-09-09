Clara Brugada anuncia basificación de casi 14 mil trabajadores en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la basificación de casi 14 mil trabajadores de la Ciudad de México que laboraban bajo contrato temporal en el gobierno central y en las 16 alcaldías, un avance histórico que supera el 50% de la nómina 8.

Brugada destacó que desde el 1 de septiembre estos trabajadores ya cuentan con base, con lo que accederán a seguridad social completa, AFORE, créditos de vivienda, seguro de vida y mejores prestaciones.

“Este es un compromiso que hice en campaña. A partir del primero de septiembre ya cuentan con su base y el 15 de septiembre celebrarán su primer pago bajo el nuevo esquema”, afirmó la mandataria capitalina ante cientos de empleados reunidos en la Plaza de la Constitución.

Avance histórico en la nómina 8

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, informó que esta basificación tendrá un costo de 582 millones de pesos y representa un avance del 53% en la regularización de los trabajadores bajo el régimen de nómina 8, es decir, quienes laboraban por tiempo, servicios u obras determinadas.

De los 13,254 basificados, 11,819 pertenecen a alcaldías, principalmente:

2,098 en Iztapalapa

1,442 en Gustavo A. Madero

939 en Coyoacán

844 en Venustiano Carranza

766 en Cuauhtémoc

El resto, 1,435 trabajadores, se integran a dependencias del gobierno central como las Secretarías de Obras, de Gestión Integral del Agua y de Bienestar.

Inclusión y transparencia

De Botton subrayó que 840 de los beneficiados presentan alguna discapacidad motriz y que el proceso se realizó con entrevistas “cara a cara” para garantizar la transparencia y evitar favoritismos.

Con este paso, la administración capitalina asegura que se da un avance sin precedentes en la regularización laboral en la CDMX, mejorando las condiciones de vida y certeza jurídica de miles de familias.