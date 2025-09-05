Lista la CFE para atender las posibles afectaciones al suministro eléctrico en BCS y Sonora, por la llegada del huracán lorena a territorio nacional

Se han dispuesto en puntos estratégicos: 419 trabajadores electricistas, 97 grúas, 274 vehículos, 19 torres de iluminación, 57 plantas de emergencia y 1 helicóptero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con planes específicos para la atención de emergencias, cuyo principal objetivo es la oportuna toma de decisiones en caso de afectación al suministro eléctrico ocasionado por fenómenos naturales.

El huracán Lorena, conforme al pronóstico meteorológico, ocasionará chubascos, tormentas eléctricas y lluvias fuertes a intensas en Baja California Sur y Sonora; de moderadas a fuertes en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. Vientos de 40 a 75 km/h con rachas de 95 km/h y olas de 1 a 4 metros de altura en la costa occidente de Baja California Sur.

Para atender la posible contingencia en las mejores condiciones de seguridad para el personal y la población, se han dispuesto 419 trabajadores electricistas, 97 grúas, 274 vehículos, 19 torres de iluminación, 57 plantas de emergencia y 1 helicóptero.

Con puntual seguimiento y aplicación al “Manual de Procedimientos Técnicos para la Atención de Desastres” de la CFE, se desarrollan actividades de:

Monitoreo de la evolución del fenómeno meteorológico.

Identificación de las áreas de probables afectaciones.

Implementación de los Centros de Operación Estratégicos.

Identificación de los usuarios cuyo servicio es fundamental para la comunidad (hospitales, gasolineras, sistemas de bombeo, antenas de comunicación, etc.) para darle prioridad en la atención.

La CFE, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, está en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, para la atención de la posible contingencia.