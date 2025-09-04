Calendario Pensión Mujeres Bienestar: ¿A quiénes les pagan mañana viernes 5 de septiembre?

La pensión Mujeres Bienestar, está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años que no tuvieron acceso a una pensión en sus trabajos. Esto, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo brindarles un apoyo económico que les permita mejorar su calidad de vida. Te contamos a qué apellidos les pagan mañana viernes 5 de septiembre.

Calendario de pagos pensión Mujeres Bienestar

Las autoridades mencionan que este programa, es un paso importante para saldar la deuda histórica con las mujeres que, a menudo, han sacrificado su desarrollo profesional y personal por el bienestar de otros.

Por lo que a las letras que les toca mañana el pago de la pensión de Mujeres Bienestar son: D, E y F

A partir de la otra semana los pagos corresponden a las siguientes iniciales de los apellidos:

Lunes 8 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Martes 9 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Miércoles 10 de septiembre: Apellidos que inician con las letras H, I, J, K.

Apellidos que inician con las letras H, I, J, K. Jueves 11 de septiembre: Apellidos con la letra L.

Apellidos con la letra L. Viernes 12 de septiembre: Apellidos que comienzan con la letra M.

Apellidos que comienzan con la letra M. Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M.

Apellidos con la letra M. Miércoles 17 de septiembre: Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O.

Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre: Apellidos con las letras P, Q.

Apellidos con las letras P, Q. Viernes 19 de septiembre: Apellidos que inician con la letra R.

Apellidos que inician con la letra R. Lunes 22 de septiembre: Apellidos con la letra R.

Apellidos con la letra R. Martes 23 de septiembre: Apellidos que inician con la letra S.

Apellidos que inician con la letra S. Miércoles 24 de agosto: Apellidos con las letras T, U, V.

Apellidos con las letras T, U, V. Jueves 25 de septiembre: Apellidos que inician con las letras W, X, Y, Z.

#PensiónMujeresBienestar, es un logro de justicia social que empodera a las mexicanas de 60 a 64 años. 👩🏼‍🦳💜



¿Qué pasa cuando cumplen 65 años las beneficiadas de la pensión Mujeres Bienestar?

Este programa no solo contempla la entrega de un apoyo bimestral, sino que también busca ser un puente hacia una mayor inclusión social y financiera para sus beneficiarias. Al momento de cumplir los 65 años, estas mujeres pasarán automáticamente a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Con este esquema, se garantiza una continuidad en el apoyo, asegurando que las mujeres mayores de México cuenten con una red de protección social que les ofrezca certidumbre y tranquilidad.

