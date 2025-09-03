Semana Nacional de Salud: Consultas, vacunas, atención médica y más actividades GRATIS; Te decimos cuándo es y en dónde estarán

La Semana Nacional de Salud está próxima a suceder. De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta campaña se llevará a cabo en este mes de septiembre, con la que se busca que los 32 estados de la República participen. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Semana Nacional de Salud Pública 2025: ¿Cuándo es?

A partir del 6 al 13 de septiembre, se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública, la cual, el secretario de Salud, Ramiro López Elizalde, mencionó que el objetivo principal para la campaña será promover hábitos y entornos saludables en todas las edades. Asimismo, mencionó que lo primordial es concientizar a la población de que tener la información certera, es la clave para mejorar nuestra salud.

Por ende, se busca prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria y coordinar instituciones que van más allá del sector salud.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde presentó la Semana Nacional de Salud Pública 2025 (SNSP), durante la conferencia matutina, un esfuerzo conjunto para mejorar la salud de todos en México. ¡Del 6 al 13 de septiembre! pic.twitter.com/edREADMAim — SALUD México (@SSalud_mx) September 2, 2025

¿Qué es lo que habrá en la Semana Nacional de Salud?

Las autoridades correspondientes mencionaron que algunas de las actividades que se llevarán a cabo son:

Ferias de la salud

Talleres educativos

Detecciones oportunas

Acciones en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos

Asimismo, la atención médica en esta Semana Nacional de Salud, se priorizará a grupos vulnerables como comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes e infancias en zonas rurales. Aunado a esto, no solo se enfocarán a la salud, sino que también habrá otras temáticas como:

Alimentación saludable

Reducción en el consumo de refrescos y comida chatarra

Promoción de la actividad física

Importancia de la salud sexual y mental

Prevención de la violencia

Acciones ambientales como la reforestación y el saneamiento básico

Finalmente, no dieron fechas de cuándo llegarán a los 32 estados del país, sin embargo, la información sigue en desarrollo, por lo que hay que estar atentos a los canales oficiales de la Secretaría de Salud para confirmar todo lo que puedan comunicar.

