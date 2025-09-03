Isla de las Muñecas en Xochimilco: ¿Cuánto cuesta y dónde está el lugar donde Lady Gaga grabó The Dead Dance?

Enigmática y llena de leyendas, la Isla de las Muñecas en Xochimilco vuelve a la conversación pública tras el estreno del videoclip de Lady Gaga, dirigido por Tim Burton. En su mayoría, el fenómeno ha causado revuelo entre muchos chilangos, pues se trata de uno de los lugares más populares y misteriosos de la Ciudad de México.

Si te interesa visitarlo, aquí te contamos cuánto cuesta y dónde está esta isla.

¿Cuál es la historia de la Isla de las Muñecas?

Se cuenta que una joven se ahogó entre los lirios, y su cuerpo fue hallado a orillas de las chinampas de Don Julián. Él aseguraba que el espíritu de la muchacha se había quedado en el sitio y lo atormentaba. Entonces para ahuyentarla, comenzó a colgar muñecas en su chinampa, las cuales recogía de la basura o de los canales de Cuemanco. Según él, estos objetos servían para espantar malos espíritus y mejorar las cosechas.

Se cuenta que una joven se ahogó entre los lirios, y su cuerpo fue hallado a orillas de las chinampas de Don Julián

¿Dónde está la Isla de las Muñecas?

La isla se encuentra en el canal de Apatlaco, en una zona apartada del bullicio y caos de la Ciudad de México. En 1987, durante su rescate ecoturístico, se descubrió que estaba cubierta por lirio acuático; desde entonces, se convirtió en uno de los lugares turísticos más visitados de Xochimilco.

La Isla de las Muñecas se encuentra en el canal de Apatlaco

¿Cuánto cuesta visitar la Isla de las Muñecas?

Los precios dependen del paquete turístico que elijas, pero, en gerenal, los estos son los costos:

Trajinera: hasta 2 mil pesos por embarcación (no por persona), con capacidad máxima de 12 pasajeros.

Entrada a la Isla de las Muñecas: 70 pesos por persona.

Entrada al Museo del Ajolote: 120 pesos por persona.

Los recorridos pueden incluir otros atractivos de la zona, pero es importante que sepas y preguntes qué está incluido antes de contratar.

Dato curioso: La catrina de la foto que te dejamos abajo fue donada por el mismísimo Tim Burton.

