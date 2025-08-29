La razón por la que Joaquin Phoenix dejó la película donde lo reemplazará Pedro Pascal

Los actores Joaquien Phoenix y Pedro Pascal se encontraron en la edición 78 del Festival de Cannes, el pasado 17 de mayo. / Laurent KOFFEL

Un proyecto que parecía perdido por culpa de Joaquin Phoenix está buscando resurgir y quien podría rescatarla es uno de los actores más queridos del momento.

Así es, Pedro Pascal estaría ya en pláticas para tomar el lugar de Phoenix en el rol protagónico de la cinta De Noche bajo la dirección de Todd Haynes, que tiene una temática LGBTQ.

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal compartieron pantalla en la cinta "Eddington", que presentaron en el Festival de Cannes 2025. / Monica Schipper Ampliar

¿Por qué abandonó Joaquin Phoenix la película “De Noche”?

Después de meses de trabajo y solo a cinco días de iniciar grabaciones, en agosto de 2024 el actor de “Joker” abandonó el proyecto de forma abrupta, dejando a decenas de personas sin trabajo y obligando a la cancelación del drama romántico gay.

Fue un mes después cuando el actor de “Gladiador” pudo ser cuestionado por la prensa sobre su abandono de la película de Todd Haynes, a lo que respondió:

“Simplemente estaría compartiendo mi opinión y los otros creativos no están aquí para compartir la suya. No creo que eso sea lo correcto. No creo que fuera útil, así que simplemente no lo haré. Gracias.” — Joaquin Phoenix, actor

Lamentablemente, hasta este día el actor no ha dado una razón clara para justificar su acción, aunque mucho se especuló que simplemente desistió de representar a un personaje gay en la pantalla grande.

¿Pedro Pascal sustituirá a Joaquin Phoenix en la película de temática gay “De Noche”?

De acuerdo con el medio Deadline, Danny Ramírez acompañaría al actor chileno en la cinta, que narra la historia de una pareja gay que se muda de Los Ángeles a México para iniciar una nueva vida.

Por ello, gran parte del rodaje tendrá lugar en territorio mexicano, particularmente en el estado de Sonora.

En tanto, Variety reportó que Pedro Pascal está considerando unirse al elenco de la cinta, aunque aún no hay información confirmada de que vaya a sustituir a Joaquin Phoenix en el proyecto cinematográfico de Todd Haynes.

