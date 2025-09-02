Trump informa que EU lanza ataque contra embarcación con drogas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación cargada con drogas proveniente de Venezuela.

🚨 @POTUS: We just, over the last few minutes, shot out a drug-carrying boat... and there's more where that came from... These came out of Venezuela. pic.twitter.com/JlurCZWBpG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 2, 2025

La operación se enmarca dentro de un despliegue militar en el Caribe, que busca interceptar el tráfico de estupefacientes en la región.

Detalles de la operación

Durante una conferencia de prensa, Trump declaró que sus fuerzas dispararon contra un barco que transportaba un gran cargamento de drogas.

“Tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y estas venían de Venezuela”. — Donald Trump

El mandatario agregó que los detalles se darán a conocer en los próximos días.

La declaración ocurre en un contexto de fuertes tensiones con el gobierno venezolano y con el aumento de la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a la costa de ese país.

Apenas este lunes, el presidente Nicolás Maduro denunció que ocho barcos militares de Estados Unidos, un submarino y mil 200 misiles apuntan hacia Venezuela.

Confirmación del Secretario de Estado

El Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación a través de redes sociales, describiéndola como un “ataque letal” en el sur del Caribe.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Hasta el momento, Washington no ha dado más detalles sobre el número de personas a bordo ni el destino final de la embarcación. El gobierno de Venezuela no ha emitido todavía un posicionamiento oficial sobre el ataque.

