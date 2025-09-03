Atacan a balazos a juez en Tula, Hidalgo; se reporta estable tras el atentado

El juez de control de Distrito Judicial de Tula, Víctor Hugo Matadamas, fue atacado a balazos por un sujeto que abrió fuego en varias ocasiones mientras conducía rumbo a su centro laboral. El hecho ocurrió en la calle Francisco Villa, en la comunidad Iturbe, municipio de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el juzgador fue interceptado por un hombre que disparó desde el lado del copiloto, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y se estrellara frente a una vivienda. El agresor logró escapar.

El juez fue trasladado al Hospital Regional de Tula, donde se reporta estable tras presentar lesiones en el rostro, la espalda, el antebrazo y la mano derecha.

Reacciones y contexto de violencia en Tula

La presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, condenó el atentado y exigió justicia, además de pedir seguridad para los impartidores de justicia en el estado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que la policía municipal desplegó un operativo para localizar al responsable, hasta ahora sin éxito.

El atentado ocurre en un contexto de creciente violencia en Tula, Hidalgo. El pasado 20 de julio un agente de la policía investigadora de la PGJEH fue asesinado y dos más resultaron heridos en un ataque de presuntos integrantes del grupo criminal “Los H”, vinculado a la región. En ese mismo caso fueron detenidas cinco personas.

Además, durante el último fin de semana, cinco personas más fueron asesinadas en Tula, lo que según el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, se relaciona con disputas entre bandas locales tras la captura de “El H”, líder de dicha organización criminal.

RSU