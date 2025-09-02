Pensión Mujeres del Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago hoy, miércoles 3 de septiembre 2025?

Llega septiembre y con este nuevo mes, vuelven los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, donde más de 10 millones de beneficiadas disfrutan de un apoyo por parte del Gobierno Federal.

A través de sus redes sociales, las autoridades han publicado el calendario de depósitos de acuerdo a la primera letra del apellido.

Cabe recordar que este programa social está destinado a beneficiarias de 63 y 64 años y a mujeres indígenas de 60 a 64 años.

Hoy te contamos quiénes reciben el pago este miércoles 3 de septiembre.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben pago hoy 3 de septiembre?

Para este miércoles 3 de septiembre, las mujeres cuyo apellido empiece con la letra C deberán recibir el depósito correspondiente a este periodo.

¿Cuanto dinero reciben las beneficiadas de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las beneficiarias reciben un monto de 3,000 pesos mexicanos. La periodicidad de los pagos es bimestral, es decir, cada dos meses.

Los Programas para el Bienestar constituyen el plan social más ambicioso en la historia de México. Este año iniciamos Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa y Beca Rita Cetina. Por el bien de todos, primero los pobres. pic.twitter.com/HQhHABiMdn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

CALENDARIO DE PAGOS PENSIÓN DEL BIENESTAR SEPTIEMBRE. ¿Qué días depositan?

Lunes 1 de septiembre: Apellidos que inician con la letra A.

Apellidos que inician con la letra A. Martes 2 de septiembre: Apellidos con la letra B.

Apellidos con la letra B. Miércoles 3 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Jueves 4 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Viernes 5 de septiembre: Apellidos que inician con las letras D, E, F.

Apellidos que inician con las letras D, E, F. Lunes 8 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Martes 9 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Miércoles 10 de septiembre: Apellidos que inician con las letras H, I, J, K.

Apellidos que inician con las letras H, I, J, K. Jueves 11 de septiembre: Apellidos con la letra L.

Apellidos con la letra L. Viernes 12 de septiembre: Apellidos que comienzan con la letra M.

Apellidos que comienzan con la letra M. Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M.

Apellidos con la letra M. Miércoles 17 de septiembre: Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O.

Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre: Apellidos con las letras P, Q.

Apellidos con las letras P, Q. Viernes 19 de septiembre: Apellidos que inician con la letra R.

Apellidos que inician con la letra R. Lunes 22 de septiembre: Apellidos con la letra R.

Apellidos con la letra R. Martes 23 de septiembre: Apellidos que inician con la letra S.

Apellidos que inician con la letra S. Miércoles 24 de agosto: Apellidos con las letras T, U, V.

Apellidos con las letras T, U, V. Jueves 25 de septiembre: Apellidos que inician con las letras W, X, Y, Z.

¿Qué es la Pensión Mujeres del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Mujeres es un programa del gobierno federal de México dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, que proporciona un apoyo económico para contribuir a su bienestar. Este programa se implementó a partir de 2025, inicialmente enfocado en mujeres de 63 y 64 años, pero se expandió para incluir a las de 60 años en adelante.

La Pensión para el Bienestar de las Mujeres es un programa del gobierno federal de México dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad,




