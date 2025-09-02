Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Quiénes reciben su pago hoy, miércoles 3 de septiembre 2025?

En septiembre se reanudan los pagos de la Pensión de Adultos Mayores del Bienestar, donde, de acuerdo al Gobierno Federal, más de 15 familias se han visto beneficiadas con este apoyo.

A través de sus redes sociales, las autoridades han publicado el calendario de depósitos de acuerdo a la primera letra del apellido.

Hoy te contamos quiénes reciben el pago este miércoles 3 de septiembre.

CALENDARIO DE PAGOS PENSIÓN DEL BIENESTAR SEPTIEMBRE. ¿Qué días depositan?

Lunes 1 de septiembre: Apellidos que inician con la letra A.

Apellidos que inician con la letra A. Martes 2 de septiembre: Apellidos con la letra B.

Apellidos con la letra B. Miércoles 3 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Jueves 4 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Viernes 5 de septiembre: Apellidos que inician con las letras D, E, F.

Apellidos que inician con las letras D, E, F. Lunes 8 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Martes 9 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Miércoles 10 de septiembre: Apellidos que inician con las letras H, I, J, K.

Apellidos que inician con las letras H, I, J, K. Jueves 11 de septiembre: Apellidos con la letra L.

Apellidos con la letra L. Viernes 12 de septiembre: Apellidos que comienzan con la letra M.

Apellidos que comienzan con la letra M. Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M.

Apellidos con la letra M. Miércoles 17 de septiembre: Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O.

Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre: Apellidos con las letras P, Q.

Apellidos con las letras P, Q. Viernes 19 de septiembre: Apellidos que inician con la letra R.

Apellidos que inician con la letra R. Lunes 22 de septiembre: Apellidos con la letra R.

Apellidos con la letra R. Martes 23 de septiembre: Apellidos que inician con la letra S.

Apellidos que inician con la letra S. Miércoles 24 de agosto: Apellidos con las letras T, U, V.

Apellidos con las letras T, U, V. Jueves 25 de septiembre: Apellidos que inician con las letras W, X, Y, Z.

¿Qué es la Pensión Adultos Mayores del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social del gobierno federal de México que otorga un apoyo económico a personas de 65 años o más para mejorar su calidad de vida y garantizar un ingreso básico.

Este programa, gestionado por la Secretaría de Bienestar, es parte de las políticas de asistencia social y está dirigido a adultos mayores mexicanos, incluyendo a aquellos que residen en el extranjero, siempre que cumplan con los requisitos establecidos