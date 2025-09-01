;

César Cravioto entrega el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada

Será el próximo 12 de octubre cuando la Jefa de Gobierno se presente de manera presencial

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, hizo entrega en el Congreso local del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada Molina.

Informó que será el próximo 12 de octubre cuando la Jefa de Gobierno se presente de manera presencial.

Aún no se ha definido el formato que se tendrá y si Brugada responderá preguntas de los legisladores.

