César Cravioto entrega el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada

Entrega de Primer Informe de Gobierno de la CDMX

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, hizo entrega en el Congreso local del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada Molina.

#EnVivo | Instalación del Primer periodo de segundo año legislativo | 01 de septiembre de 2025 https://t.co/qKsuxJAMY3 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 1, 2025

Informó que será el próximo 12 de octubre cuando la Jefa de Gobierno se presente de manera presencial.

Aún no se ha definido el formato que se tendrá y si Brugada responderá preguntas de los legisladores.

