Alerta Profeco: ¿Qué tan peligrosa es la bacteria del shampoo CONTAMINADO? Estos son los síntomas de la Klebsiella oxytoca.

Este martes, la Procuraduría Federal del Consumidor lanzó una alerta debido a la presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca en el lote 1G27542266 del “Shampoo Totale”. Esta bacteria puede provocar desde infecciones oculares, nasales y cutáneas, hasta reacciones más graves en personas con sistemas inmunológicos comprometidos e incluso en personas sanas.

De acuerdo con las autoridades, son más de 900 unidades contaminadas, las cuales pueden identificarse porque el producto despide un olor fétido y desagradable.

Según informó Henkel-Tec Italy, la marca responsable, hasta el 6 de mayo de este año se tiene registro de un solo caso asociado a este shampoo, pero sin consecuencias graves o afectaciones. Sin embargo, la campaña de retiro del producto comenzó desde febrero y se extenderá hasta el mismo mes de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo ahorrar datos móviles? Profeco explica por qué se te acaban tan rápido sin que lo sepas

¿Qué tan peligrosa es la bacteria en el shampoo “Totale”?

Según expertos, la Klebsiella oxytoca puede ser resistente a algunos antibióticos, lo que complica su tratamiento. Por eso, las autoridades recomiendan acudir al médico de inmediato en caso de presentar síntomas y, aunque estos pueden variar según la parte del cuerpo, los más comunes son:

Fiebre

Escalofríos

Taquicardia

Dificultad para respirar

Confusión

Signos de shock

Personas con estancia en cuidados intensivos, hospitales, adultos mayores, personas con padecimientos pulmonares crónicos y recién nacidos son algunos de los grupos más vulnerables frente a esta bacteria, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México.

En caso de tener una unidad de este lote, las autoridades han instado en contactar a la empresa a través del correo electrónico sacli@henkel.com o al número telefónico 800 0072 254, donde podrán recibir más instrucciones sobre cómo enviar la fotografía del producto para recibir hasta la puerta de su casa uno en buenas condiciones, sin costo y devolver el contaminado.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado del PAN exige a Profeco frenar abusos en precios de útiles escolares