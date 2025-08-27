Papa León XIV pide fin al conflicto en Tierra Santa y respeto al derecho humanitario

Este miércoles, al término de la audiencia, el papa León XIV hizo un llamado a las partes en conflicto en la Franja de Gaza, así como a la comunidad internacional a “poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”.

Reconoció ante su audiencia “la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones”.

Llamado al alto el fuego y liberación de rehenes

El sumo pontífice pidió para que “todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario” y reiteró el llamado de “poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos”, hecho recientemente por los patriarcas, de Grecia, Teófilo III, y de Jerusalén, de origen latino, Perbattista Pizzaballa.

Construir la paz como deber humano

Cabe recordar que desde el pasado 21 de mayo en su primera audiencia papal, León XIV hizo un llamado al deber de los seres humanos a construir la paz: “En un mundo dividido por el odio y la guerra estamos llamados a sembrar la esperanza y construir la paz” y recordó a sus fieles las palabras de San Pablo apóstol, quien afirmó que “cada uno recogerá lo que haya sembrado”.

