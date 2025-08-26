¿Te estás autobloqueando sin darte cuenta? Así puedes saber si te estás auto-saboteando
¿Cuántas veces has dicho: “Siempre me pasa lo mismo”, “Yo no puedo con eso” o “Seguro voy a fallar”? Pues aguas, porque tal vez no es mala suerte, ni el destino, ni los astros… podrías estarte auto-saboteando.
Sí, tú solito (o solita) poniéndote el pie sin darte cuenta. Y hoy, aquí en W Radio con Marta Debayle y Mario Guerra, nuestro tanatólogo especialista, te vamos a decir cómo saber si te estás autobloqueando en tu chamba, tus relaciones o tus metas personales. Porque a veces, la mente puede ser nuestro peor enemigo pero también, nuestro mejor aliado.
¿Qué es el auto-sabotaje?
El auto-sabotaje es ese conjunto de pensamientos, actitudes o comportamientos con los que, sin querer, te boicoteas. Es cuando haces cosas que te alejan justo de lo que más deseas: una relación sana, un mejor trabajo, ahorrar, cuidarte, empezar tu negocio, o simplemente tener paz mental.
¿La razón? Muchas veces tiene que ver con miedo, inseguridad, baja autoestima o la creencia (errónea) de que no mereces lo que estás buscando.
Test para saber si te está autosaboteando
- Tu sientes que te autosaboteas constantemente?
- ¿Qué piensas que no te deja avanzar?
- ¿Sueles compararte mucho con los demás?
- ¿Alguna vez te has sentido inferior a alguien?
- ¿Sueles organizarte y empezar a trabajarte en tus metas y objetivos?
- ¿Crees que nada puede cambiar?
- ¿Sientes que procrastinas mucho?
- ¿Sueles enojarte o pelear mucho con personas cercanas?
- ¿Te afectan mucho los comentarios de personas que no conoces?
- ¿Tomas decisiones basadas en el miedo o la inseguridad?
Si tus respuestas son Sí (valen un punto) y los No (también valen un punto), por lo que la sumatoria nos dice:
- 3 a menos puntos: no te autosaboteas, ¡felicidades!
- 3 a 5 puntos: moderado, te autosaboteas en distintas áreas de tu vida, no en todos
- 7 a 10 puntos: autosabotaje definitivo, tal vez creas que no eres bueno para lo que quieres o te gusta, pero realmente lo eres.
¿Y entonces qué hago?
- Haz conciencia. Lo primero es darte cuenta. Ya con eso llevas la mitad del camino.
- Cambia el diálogo interno. Háblate bonito, como a alguien que quieres mucho.
- Ponte metas pequeñas. Avanza de a poco. El cambio no llega con todo de un jalón.
- Rodéate de gente que te impulse. No más amistades tóxicas ni comentarios que te hagan dudar de ti.
- Pide ayuda si la necesitas. Terapia, coaching, libros… ¡todo suma!
Si últimamente sientes que eres tú contra ti, probablemente te estás auto-saboteando. Pero no te preocupes: todos lo hemos hecho alguna vez. La clave está en reconocerlo, frenarlo y empezar a cambiar ese chip mental.
Porque sí mereces cosas buenas, sí puedes lograr tus metas, y sí eres suficiente.Así que ya sabes: ¡no te pongas el pie tú solita!
