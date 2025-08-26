Aseguran pipa con 22 mil litros de huachicol en Villagrán, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron una pipa cargada con 22 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Villagrán

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron una pipa cargada con 22 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Villagrán, Guanajuato, como parte de los operativos permanentes de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Mauro González, informó que la carga tiene un valor aproximado de 450 mil pesos y destacó que en lo que va de la actual administración se han recuperado más de 46 millones de pesos en hidrocarburo en distintos puntos de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran bodega de huachicol en Morelos

Operativo y hallazgo

El aseguramiento se registró durante labores de vigilancia en la comunidad de San Salvador Torrecillas, donde agentes detectaron un tractocamión Kenworth, modelo 2018, color blanco, en aparente estado de abandono sobre la calle José María Morelos.

Al verificar los datos en el sistema C5i, se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo vigente y estaba cargado con aproximadamente 22 mil litros de combustible.

La unidad y el hidrocarburo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede de Celaya, para continuar con las investigaciones en materia de delitos relacionados con hidrocarburos.

Estrategia CONFIA y denuncia ciudadana

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado resaltó que este aseguramiento es resultado de la estrategia CONFIA, que contempla la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para inhibir el robo y trasiego de combustible, además de desmantelar tomas clandestinas y reforzar la seguridad energética en Guanajuato.

La dependencia llamó a la población a denunciar de manera anónima al 089 cualquier actividad sospechosa relacionada con la extracción o traslado ilegal de hidrocarburos, con el fin de seguir debilitando la economía criminal y proteger la tranquilidad de las comunidades.

ahz.