Arranca el proyecto de construcción de dos centrales termosolares con almacenamiento térmico en Baja California Sur

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó en la Mañanera del Pueblo el proyecto de construcción de las primeras dos centrales termosolares con almacenamiento térmico en el estado de Baja California Sur, con una inversión de alrededor de 800 millones de dólares.

Estas centrales, que forman parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que impulsa el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tienen el objetivo de reforzar el abasto eléctrico en Baja California Sur, ya que generarán en sitio más energía ante el incremento de demanda que se tiene en esta zona.

Ampliar

Este proyecto con fuentes renovables de energía, contribuye de manera central a la soberanía energética del país y al cumplimiento de compromisos de mitigación del cambio climático colocando a México a la vanguardia, afirmó.

La secretaria de Energía subrayó que marca un precedente único al ser el primer proyecto en su tipo en México, y acelera el cumplimiento de las metas de transición energética que establecen por ley que, al menos, el 35% de generación eléctrica al 2030 será con energía limpia y renovable.

Por su parte, el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Jorge Marcial Islas Samperio, destacó que estas centrales van a permitir incorporar en México una tecnología solar que va a producir electricidad con capacidad firme, es decir, sin intermitencias.

Ampliar

Indicó que, a diferencia de las centrales fotovoltaicas, las centrales termosolares tienen la capacidad de almacenar energía térmica para seguir produciendo electricidad, por ejemplo, durante la noche, además, “vamos a poder descarbonizar el sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles como combustóleo, el diésel y el gas”, apuntó, así como aprovechar el vasto recurso de energía solar que hay en el país, especialmente en el norte.