Mi Beca para Empezar 2025 en CDMX: ¿Quiénes recibirán el apoyo de útiles y uniformes en el siguiente ciclo escolar?

Habrá apoyo económico para estudiantes de nivel básico en la CDMX a través de Mi Beca para Empezar. Conoce a quiénes les toca en 2025.

Durante las vacaciones de verano, es decir, julio y agosto no hay pagos para programas como la beca Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero, el apoyo de útiles y uniformes escolares sí se entregará, y será a través de la tarjeta Mi Beca para Empezar, solo para estudiantes de nivel básico en la Ciudad de México.

Aunque no para todos.

¿Quiénes recibirán el apoyo escolar en agosto?

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) de la CDMX, el apoyo de útiles y uniformes solo se otorgará a quienes se registraron en la plataforma de Mi Beca para Empezar durante el ciclo escolar 2024-2025.

A estos beneficiarios se les hará entrega de una nueva tarjeta, con la cual podrán recibir el depósito correspondiente en agosto.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva tarjeta del Bienestar para útiles y uniformes: ¿Cuándo la entregan y cuánto dinero depositarán por nivel escolar?

¿Quiénes recibirán el apoyo escolar en agosto de Mi Beca para Empezar en CDMX 2025? Te decimos. Ampliar

¿Cuánto les toca por nivel educativo?

Los montos se dividen de la siguiente manera, según el nivel escolar:

Preescolar: $970 pesos

Primaria: $1,100 pesos

Secundaria: $1,180 pesos

Secundaria para adultos o CAM laboral (SEP escolarizado): $1,150 pesos

Este apoyo busca aliviar el gasto escolar de las familias capitalinas ante el inicio del nuevo ciclo escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Salario mínimo en 2026: ¿De verdad aumentará el próximo año? Esto es lo que se sabe